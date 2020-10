Er stieg ins oberste Geschoss des Gemeindehauses, öffnete das Fenster zur Johanneskirche hin. Dann richtete Werner Döring die Mikrofone seines digitalen Aufnahmegerätes auf den Turm, in dem noch einmal die alten Glocken zum Gottesdienst riefen – wie seit 101 Jahren. Acht Minuten und zehn Sekunden taten drei der insgesamt vier Harteisenglocken ihren Dienst. Sie hatten vor und nach dem Sonntagsgottesdienst mit ihrem vertrauten Klang eine richtige Sonntagsstimmung verbreitet. Werner Döring nahm das Geläut der drei Glocken auf.

„Pfarrer Armin Kunze hatte den Anstoß dazu gegeben!“ erzählt Werner Döring. In der Evangelischen Kirchengemeinde Voerde ist bekannt, dass der 85-Jährige eine große Erfahrung in der Herstellung von CDs hat, dazu großes Musikverständnis, und dass er ein richtiger Fan von Orgelmusik ist. Auf der Aufnahme ist auch das mächtige und festliche Läuten an den Samstagen vor hohen Festtagen wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten zu hören, wenn alle vier Voerder Glocken ihr Bestes gaben. 15 Minuten und 20 Sekunden machten sie mit ihrem Geläut deutlich, dass die Johanneskirche mitten im „Dorf“ steht und etwas ganz Besonderes an diesen Wochenenden im Kirchenjahr gefeiert wird.

Werner Döring mit der CD, auf der der Klang der alten Johanneskirchenglocken zu hören ist. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

„Ich freue mich schon auf den Klang der neuen Bronzeglocken“, sagte Werner Döring im Gespräch mit dieser Zeitung. Dann wird er wieder mit dem Aufnahmegerät oben im Gemeindehaus am Fenster stehen und die Mikrofone Richtung Kirchturm in Position bringen. Auch der Klang der neuen Glocken wird auf einer CD festgehalten. Doch das ist nicht alles. Es wird noch eine dritte CD mit Glockenklängen geben. Seine Arbeit am Computer macht es möglich. Diese CD wird sowohl den Klang der alten Glocken aus Harteisen als auch der neuen Glocken aus Bronze dokumentieren. Jeder kann dann die Unterschiede im Klang wahrnehmen oder sich auch gleichzeitig an die Töne der alten Glocken erinnern und sich einhören in den neuen Glockenklang. Das dauert jedoch noch etwas, denn erst im November wird es soweit sein, dass die Bronzeglocken den Gottesdienst einläuten können. Derzeit arbeiten noch Fachleute in der Glockenstube im Turm der Johanneskirche.

Seit 1945 in Voerde zu Hause Werner Döring (85) lebt seit 1945 in Voerde, seit Jahren mit seiner Frau Sigrid im eigenen Heim in der Höfinghoffstraße. Das Ehepaar hat zwei Kinder und vier Enkel. Beruflich war er Betriebswirt in einem Wuppertaler Unternehmen. Das Ehepaar zählt zur Evangelischen Kirchengemeinde Voerde. Werner Döring ist aktives Mitglied im CVJM Altenvoerde.

Werner Döring hat eine Idee: Die vier ausrangierten Eisenglocken, die im Industriemuseum an der Neustraße eine neue Heimat gefunden haben, sollen auch in Zukunft zu hören sein. Döring hat seine Vorstellungen schon mit dem Chef des Industriemuseums, Prof. Dr. Reinhard Döpp, besprochen. So soll es Besuchern möglich werden, per Knopfdruck das Geläut einzuschalten. Dann werden natürlich nicht die vier Glocken live läuten, sondern die Klänge werden von der CD eingespielt. „Wir hatten ein angenehmes Gespräch. Herr Prof. Döpp ist von der Idee angetan“, ist sich Werner Döring sicher. Wenn der endgültige Standort der alten Glocken im oder am Industriemuseum feststehe, werde man weitere Überlegungen anstellen, fasste Döring das Gespräch zusammen.

Viele Orgelkonzerte aufgenommen

Werner Döring hat nicht nur Glockenklänge, sondern auch viele Orgelkonzerte aufgenommen. Als das in der Fachwelt sehr beachtete Werk „Hommage an Edvard Grieg“ des heimischen Komponisten Heinz Ewald Trust 2003 in Münster uraufgeführt wurde, spielte Prof. Dr. Joachim Dorfmüller die Orgel. Und wie so oft bei Dorfmüllers Konzerten war Werner Döring mit seinem Aufnahmegerät dabei, um die herrliche Musik auf CD festzuhalten. Insgesamt 14 CDs produzierte Döring alleine von Konzerten mit dem Orgelspezialisten und Musikwissenschaftler, der in der Luther-Kirche in Wuppertal-Barmen weit über die Region hinaus wirkt.

Auch die Orgel überarbeitet Wer die Voerder Johanneskirche betritt, richtet sofort seinen Blick auf Altar, Predigtkanzel und Orgelprospekt. Dahinter ist sie, die Führer-Orgel, die fünfte Orgel in der Geschichte der Gemeinde, benannt nach der bekannten Orgelbauwerkstatt. Werner Döring freut sich, dass der Orgelbauer Friedrich Neuhaus kürzlich die anfällig gewordenen Manuale und Register erneuert und die Zahl der Setzer von drei auf zehn erhöht hat. So können die Kirchenmusikerin Rebecca Hellwig und Gastorganisten viele Klangfarben abspeichern. 4000 Speicherplätze seien nun vorhanden, teilte Christoph Neuhaus von der Pfeifenorgel-Manufaktur in Velbert Werner Döring mit. Die Orgel in der Johanneskirche hat 1954 Pfeifen und 28 Register. Auch Werner Döring sitzt hin und wieder zur Freude am Orgeltisch in der Kirche. Zuhause spielt er auch Orgelwerke, denn er ist einfach begeistert von Orgelklängen.

Döring selbst gehört seit 25 Jahren zu den „Orgelfreunden“ in Wuppertal und ist immer wieder fasziniert von den Klangfarben der Orgeln. Gern erinnert er sich an das Jubiläumskonzert im Jahr 2009 unter dem Titel „Festliche Musik für Trompete und Orgel“ mit Markus Kramer und Joachim Dorfmüller. Wer die CD besitzt, der hat es Schwarz auf Weiß: „Aufnahme und Schnitt Werner Döring, Ennepetal“, ist zu lesen.

Wenn ein Konzert endete, ging Prof. Dorfmüller auf Werner Döring zu und sagte augenzwinkernd: „Wir haben es geschafft. Wir verkaufen Millionen…!“ Nein, die von Werner Döring produzierten CDs sind nicht im Handel zu haben, aber bei allen Konzerten von Joachim Dorfmüller lagen und liegen sie zum Verkauf aus. Döring nahm auch Konzerte des Milsper CVJM-Männerchores auf, ebenso ein Konzert der ehemaligen Organistin der Voerder Johanneskirche, Kerstin Heppener.