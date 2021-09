Ennepetal: Apotheke nun direkt am Marktplatz

Ennepetal. Mit der Fuchs-Apotheke gibt es am Marktplatz in Ennepetal-Milspe eine neue Adresse, wenn es um Medizin und Wohlbefinden geht.

Claudia Schneppel eröffnete im City-Center am Marktplatz mit der Fuchs-Apotheke das brandneue Flaggschiff der Amica Apotheken in der Klutertstadt. Durch den Umzug von der Voerder Straße direkt an den Marktplatz ist die Erreichbarkeit für die Kundinnen und Kunden deutlich besser geworden und die neuen, hell und freundlich gestalteten Räume sind einladend. Barbara Mittag, Vorsitzende der Händlergemeinschaft MyCity und Bürgermeisterin Imke Heymann gratulierten am Nachmittag zum Umzug und zur Eröffnung der Apotheke.

„Claudia Schneppel ist im besten Sinne Händlerin und Unternehmerin und damit sehr wertvoll für unsere Stadt. Sie handelt, wenn sich Chancen ergeben, und unternimmt Veränderungen, wo sie sinnvoll erscheinen. Menschen wie Claudia Schneppel tragen dazu bei, unsere Innenstadt zukunftssicher zu gestellten“, so Bürgermeisterin Imke Heymann.

Claudia Schneppel hat sich für die Eröffnungswoche allerhand einfallen lassen: Neben kostenlosem Popcorn gab es Live Music von DJ SebaZ. Dazu gab es frische Crêpes, ein Glücksrad mit tollen Preisen und eine Cocktail Bar mit fruchtigen alkoholfreien Drinks.

