Ennepetal: Arbeitskreis Kluterthöhle dankt Volker Külpmann

Volker Külpmann (rechts) trug maßgeblich dazu bei, dass für die neue Beleuchtung der Kluterthöhle Fördermittel flossen. Hier 2016 mit der damaligen Mitarbeiterin der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG, Lena Siegel, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Kluterthöhle, Stefan Voigt, und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Kluterthöhle und Freizeit GmbH (heute Kluterwelt), Volker Rauleff (von links), mit einem Förderbescheid für den zweiten Bauabschnitt

Ennepetal. Der Arbeitskreis Kluterthöhle bedankt sich beim scheidenden Leiter des Klutertbades, Volker Külpmann, für die Zusammenarbeit und Unterstützung.

Wie berichtet wird Külpmann Bäderleiter bei der Hagenbad GmbH. Er hatte zum 31. Juli gekündigt, wurde von der Klutertwelt aber bereits jetzt freigestellt. Der 52-Jährige war von 2013 bis 2015 auch Geschäftsführer der damaligen Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG (inzwischen umfirmiert in Klutertwelt).

Den beruflichen Wechsel Külpmanns nehme man zum Anlass, „ihm für die hervorragende Zusammenarbeit in Bezug auf die Kluterthöhle zu danken“, heißt es in einer Mitteilung des AKKH-Vorsitzenden Stefan Voigt. Volker Külpmann sei mit verantwortlich dafür gewesen, „dass es uns nach jahrelangem Gezerre endlich möglich war, die neue energieeffiziente LED-Beleuchtung in der Kluterthöhle durchzusetzen.“

Gemeinsam sei es auch gelungen, den Raum neben der Höhlenkasse im Haus Ennepetal auf unorthodoxe Weise ohne fremde Hilfe zum Geopark-Center umzufunktionieren – „ein wichtiger Schritt für die Aufwertung der Kluterthöhle sowie für die Verlängerung der Verweildauer“, sagt Voigt.

Seither erfreue sich das Center einer wachsenden Beliebtheit für öffentliche Anlässe, Vorträge und Pressekonferenzen.

„Sein ganz besonderes Verdienst ist es, dass er uns massiv, wie einige andere, bei der Verwirklichung unseres Traumes, das Kluterthöhlensystem zum Nationalen Naturmonument zu ernennen, unterstützt hat“, betont Stefan Voigt. „Bei keinem seiner Vorgänger auf dem Geschäftsführerposten wäre so etwas möglich gewesen.“

Der AKKH wünsche Volker Külpmann alles Gute „und genau das Engagement und Herzblut, das er bei der Führung der Kluterthöhle und Freizeit GmbH gezeigt hat, auch für seine zukünftige Arbeit.“

