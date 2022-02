Ennepetal: Auffahrunfall mit Verletzten

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). In Ennepetal hat es einen Auffahrunfall mit Verletzten gegeben.

Ennepetal. In Ennepetal hat es einen Auffahrunfall mit mehreren Verletzten gegeben.

Ein 54-jähriger Hagener ist am Donnerstagnachmittag auf der Heilenbecker Straße in Richtung Kölner Straße in Ennepetal gefahren. Vor einer Ampel dort kam es zum Stau. Da der Hagener kurz abgelenkt war, fuhr er auf den Dacia eines 53-jährigen Hageners auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia auf den VW UP eines 54-jährigen Ennepetalers geschoben. Der 53-jährige Dacia-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des VW UP verletzte sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

