Ennepetal: Ausstellung mit Werken von 16 Künstlern

Die Comic-Welt als Inspiration: 16 Künstler zeigen ihre Werke im Kunstraum EN in Ennepetal.

Ennepetal. Von Malerei bis zur Skulptur: Der Kunstraum EN in Ennepetal zeigt eine Ausstellung mit Werken von 16 Künstlern.

Seit Jahren ist der Verein Haus Hildener Künstler H6 bestrebt, auswärtigen Kunstaustausch zu betreiben. Unter dem Thema „Dialog“ stellt der Verein vom 10. bis 31. Oktober im Kunstraum EN e.V. in Ennepetal aus. Im Jahr 2022 wird es dann eine Gegenausstellung Künstler vom Kunstraum EN e.V. in Hilden geben.

Der Verein Haus Hildener Künstler hat rund 200 Mitglieder, davon ist ein Drittel als Förderer in dem Verein. Die künstlerische Bandbreite ist breitgefächert, vom Vollprofi bis zum beginnenden Anfänger ist alles vertreten. Mitglied kann jeder werden, der an Kunst Interesse hat.

Ein Exponat der neuen Ausstellung. Unter dem Thema „Dialog“ stellt der Verein Haus Hildener Künster H6 vom 10. bis 31. Oktober im Kunstraum EN aus Foto: Privat

In der jetzigen Ausstellung im Kunstraum Ennepetal präsentieren 16 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten. Es sind also 16 verschiedene Handschriften, Techniken und Auffassungen vertreten. Es gibt Malerei, plastische Arbeiten und Skulpturen zu betrachten. Jede Künstlerin und jeder Künstler hatte die Möglichkeit zwei Arbeiten einzureichen.

Die Vernissage findet am Sonntag, 10. Oktober, um 16 Uhr im Garten vom Kunstraum EN e.V. statt. Produzentengalerie an der Bergstraße 32 in Ennepetal.

Der Besuch der Ausstellung unterliegt der 3 G-Regel und erfolgt eine vorherige Anmeldung unter 02332-5097348 oder 0176-41919004(SMS).

