Ennepetal: Auto auf Marktkauf-Parkplatz außer Kontrolle

Ennepetal. Mehrere zerstörte Autos, ein Verletzter – ein Auto geriet auf dem Parkplatz am Marktkauf in Ennepetal völlig außer Kontrolle.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Freitagmittag in Ennepetal gekommen. Ein 70-jähriger Mann aus Schwelm fuhr am Freitag, 19. Mai, gegen 12.45 Uhr, mit seinem Kia Niro auf den Marktkauf Parkplatz in der Kölner Straße in Ennepetal.

Der Fahrzeugführer verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen anderen dort geparkten Pkw. Der geparkte Pkw wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Durch die Kollision verletzte sich der 70 Jährige leicht. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt, die Feuerwehr kontrollierte die beteiligten Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel. Der leichtverletzte Schwelmer wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

