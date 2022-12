Feuerwehrleute löschen einen brennenden Pkw (Archivaufnahme). Die Wehr aus Ennepetal muss am Mittwoch zu einem brennenden Auto in der Schützenstraße ausrücken.

Feuerwehreinsatz Ennepetal: Auto in Schützenstraße ausgebrannt

Ennepetal. In der Schützenstraße in Ennepetal ist ein Pkw vollkommen ausgebrannt. Die Feuerwehr hatte dabei noch mit einer anderen Gefahr zu kämpfen.

Zu einem brennenden Pkw wurde die Feuerwehr Ennepetal am Mittwoch um 7.45 Uhr in die Schützenstraße alarmiert. Das Fahrzeug brannte schon in voller Ausdehnung, als die Kräfte eintrafen, und die Flammen drohten auf einen weiteren Pkw überzugreifen. Das Feuer wurde unter Hochdruck sofort gelöscht.

Zusätzlich lief der Tank des Fahrzeuges aus, so dass zwei Ölsperren gesetzt wurden. Aufgrund der großen Menge an auslaufenden Betriebsmitteln wurde zusätzlich eine Fachfirma zur Beseitigung hinzu gezogen. Es waren sechs Fahrzeuge und insgesamt zehn Einsatzkräfte vor Ort. Der Löschzug eins stellte den Grundschutz sicher. Der Einsatz endete um 10.41 Uhr.

Um 14.22 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Quabecker Weg alarmiert. Dieser wurde durch angebranntes Essen ausgelöst. Die Wohnung wurde belüftet und konnte der Wohnungsbesitzerin übergeben werden. Es waren acht Fahrzeuge der hauptamtlichen Wache und des Löschzug eins mit insgesamt 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 15.11 Uhr.

