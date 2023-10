Ennepetal: Auto kollidiert mit einem Baum

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Ennepetal Verletzungen zugezogen.

Ennepetal. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Ennepetal verletzt worden.

Ein 32-jähriger Ennepetaler war am Montag gegen 5 Uhr mit einem Mazda auf dem Wittensteiner Weg in Fahrtrichtung Rüggeberger Straße in Ennepetal unterwegs, als das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab kam und mit einem Baum kollidierte.

Dabei verletzte sich der Ennepetaler leicht und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5600 Euro.

