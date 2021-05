Ennepetal: Autofahrer übersieht auf Parkplatz Fußgänger

Ennepetal. Ein Autofahrer hat auf einem Supermarkt-Parkplatz in Ennepetal einen Fußgänger übersehen und verletzt.

Bei der Fahrt über den Parkplatz des Marktkaufs in Ennepetal hat ein 49-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 17 Uhr einen Fußgänger übersehen. In Höhe des Getränkemarktes stieß er mit seinem Opel gegen den Einkaufswagen eines 45-jährigen Ennepetalers, der dadurch leicht am Knie verletzt wurde.

