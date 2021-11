Ennepetal: „Barcelona – Stadt der Wunder“ bei Kulturgemeinde

Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família in Barcelona. Antoni Gaudi hat den Bau im Stil des Modernisme entworfen. Er wurde 1882 begonnen und soll 2026 zum 100. Todestag des Architekten fertiggestellt werden.

Ennepetal. „Barcelona – Stadt der Wunder“ steht am Mittwoch, 24. November, bei der Kulturgemeinde Ennepetal auf dem Programm.

Prof. Dr. Helmut C. Jacobs (Duisburg) wird in seinem Vortrag auf Meisterwerke der Malerei, Architektur und Literatur in Katalonien eingehen.

Barcelona ist eine der attraktivsten Städte Europas. Vor dem Hintergrund seiner komplexen Geschichte mit dem stets durch Konkurrenz und Unabhängigkeitsstreben bestimmten Verhältnis zu Madrid soll Barcelona als Stadt der Künste erkundet werden, in der berühmte Meisterwerke der Malerei und Architektur entstanden sind: von Gaudí, Miró, Dalí und anderen mehr. Aber auch in der Literatur ist Barcelona schon lange ein zentrales Thema geworden: in der Gattung des Barcelona-Romans. Zu den bekanntesten Werken zählen „Die Stadt der Wunder“ von Eduardo Mendoza, „Im Schatten des Windes“ von Carlos Ruiz Zafón und „Die Kathedrale des Meeres“ von Ildefonso Falcone.

+++Lesen Sie auch:+++

Ennepetal: Formel für „Voerder Adventszauber“ heißt 2G+

Ennepetal: So werden die Fuchs-Ampeln aussehen

Prof. Dr. Helmut C. Jacobs lehrt als Professor für Romanistik und spanische Literatur- und Kulturwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Während des Vortrages spielt er auf seinem Akkordeon katalanische Musik.

Beginn ist um 19.30 Uhr in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums, Peddinghausstraße 17. Eintritt: 3 Euro (Abendkasse) – Mitglieder frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm