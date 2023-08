Die Feuerwehr im Einsatz (Archivaufnahme). Ennepetals Rettungskräfte müssen zu einem Industriebetrieb an der Breckerfelder Straße ausrücken.

Feuerwehr Ennepetal: Bauarbeiten in Industriebetrieb lösen Alarm aus

Ennepetal. Die Feuerwehr musste zur Breckerfelder Straße ausrücken. Auslöser des Einsatzes waren Bauarbeiten in einem Industriebetrieb. Wie der Einsatz lief

Weil ein Brandmelder in einem Industriebetrieb an der Breckerfelder Straße ausgelöst hatte, fuhr die Feuerwehr Ennepetal am Montag um 10 Uhr einen Einsatz. Die Einsatzstelle wurde erkundet. Es stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund von Stemmarbeiten im Gebäude ausgelöst hatte und somit kein Eingreifen der Feuerwehr nötig war. Der Einsatz endete um 10.24 Uhr.

Um 12.42 Uhr wurde die Feuerwehr erneut von einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in der Egerstraße alarmiert. Nach Erkundung wurde festgestellt, dass die Brandmeldeanlage durch Produktionsabläufe ausgelöst hatte. Das Eingreifen der Feuerwehr war nicht nötig. Einsatzende war um 13.08 Uhr.

Um 14.38 Uhr wurde der Rettungsdienst schließlich von der Hauptwache unterstützt. Aufgrund baulicher Gegebenheiten musste in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße eine Tragehilfe geleistet werden. Um 14.55 Uhr war der Einsatz beendet

