Ennepetal: Baum auf den Gleisen der Talbahn

Ennepetal. Auf die Gleise der Talbahn ist ein Baum gestürzt. Die Feuerwehr Ennepetal kümmert sich darum, muss aber unmittelbar danach erneut ausrücken.

Ein einsatzreicher Wochenbeginn liegt hinter der Feuerwehr Ennepetal.

Vielleicht interessiert Sie auch dies: NRW-Inzidenz unter 35: Die Folgen für EN

Den Beginn machte am Montag um 7.41 Uhr ein Baum auf den Gleisen der Talbahn in Höhe des Busbahnhofes Ennepetal. Die Strecke wurde durch den Betreiber gesperrt und der Baum anschließend mit der Kettensäge zerkleinert und von der Strecke geräumt. Der Einsatz der acht Einsatzkräfte der Hauptwache endete um 8.50 Uhr.

Um 9.12 Uhr folgte eine ausgelöste Brandmeldeanlage im Helios Klinikum Schwelm. Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit fährt zu diesem Objekt die Hauptamtliche Wache zur Unterstützung der Feuerwehr Schwelm mit. Die Erkundung durch einen Trupp unter Atemschutz ergab ein angebranntes Essen in einem Pausenraum. Der Einsatz für die neun Einsatzkräfte endete um 9.34 Uhr.

Um 10.38 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall auf der Deterberger Straße alarmiert. Vor Ort war ein Auto durch eine Kollision mit einem parkenden Pkw auf die Seite gekippt. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien, er wurde erstversorgt und dem Rettungsdienst übergeben. Das Fahrzeug wurde wieder auf die Räder gekippt, anschließend die Batterie abgeklemmt sowie Betriebsmittel aufgenommen. Der Einsatz für die Hauptamtliche Wache, den Löschzug Milspe/Altenvoerde sowie die Löschgruppe Voerde mit insgesamt 20 Kräften endete um 11.31 Uhr.

Um 19.17 Uhr folgte ein First Responder im Ortsteil Rüggeberg. Weil der Rettungswagen zeitgleich eintraf, mussten die Einsatzkräfte nicht tätig werden. Auf der Rückfahrt zur Wache wurden die fünf Einsatzkräfte zu einem erneuten First Responder in die Gasstraße alarmiert. Der Patient wurde erstversorgt und die Einsatzkräfte konnten um 19.55 Uhr wieder zur Wache fahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm