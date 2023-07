Ennepetal: Baum droht auf Hagener Straße zu stürzen

Ein Mitarbeiter beim Zersägen eines umgestürzten Baumes (Archivfoto). In Ennepetal wird ein umgeknickter Baum ein Fall für die Feuerwehr

Ennepetal. Lebensgefährliche Situation für Kraftfahrer und Passanten. Auf der Hagener Straße in Ennepetal drohten mehrere Bäume auf die Fahrbahn zu stürzen.

Mehrere Anrufer meldeten am Sonntag um 16.04 Uhr einen Baum, der drohte auf die Hagener Straße in Ennepetal zu stürzen.

Vor Ort wurden zwei Laubbäume, die quer über die Fahrbahn hingen und sich bereits in anderen Bäumen verfangen hatten, gefällt. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Während der Einsatzdauer war die Hagener Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Löschzug Milspe/Altenvoerde stellte für diese Zeit den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Der Einsatz endete um 17.02 Uhr.

Brandgeruch im Hausflur

Um 21.07 Uhr wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Wohnhaus in der Lindenstraße gemeldet. Vor Ort war ein Brandgeruch im Hausflur wahrnehmbar. Das Gebäude wurde von zwei Trupps kontrolliert. In einer Wohneinheit hatten angebrannte Nahrungsmittel auf dem Herd für die Auslösung des Rauchmelders gesorgt. Vor Ort waren neben der Hauptwache, die Löschgruppen Voerde und Oberbauer mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften. Um 21.32 Uhr konnte dieser Einsatz beendet werden.

Um kurz nach Mitternacht wurden die Hauptamtlichen Kräfte zu einer „Person hinter Tür“ auf die Rüggeberger Straße alarmiert. Die sechs Einsatzkräfte, welche mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter vor Ort waren, verschafften sich mit Spezialwerkzeug Zugang. Da sich allerdings keine Person in der Wohnung befand, könnte der Einsatz um 0.50 Uhr beendet werden.

