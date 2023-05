Ennepetal: Baumaschine rollt in Hauswand – Straße gesperrt

In Ennepetal ist eine Estrichmaschine in ein Wohnhaus gekracht.

Ennepetal. In Ennepetal ist eine Estrichmaschine die Bergstraße heruntergerollt und in eine Hauswand gekracht. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Eine Baumaschine ist am Donnerstagnachmittag (11. Mai) eine Straße in Ennepetal hinuntergerollt und dann in eine Hauswand gekracht. Die Estrich-Maschine befand sich in der Bergstraße auf einer Baustelle oberhalb eines Gebäudes und rollte aus bislang ungeklärter Ursache die Straße hinunter und durchbrach dann die Außenwand eines Wohnhauses. Das teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit.

Der Schaden sei so erheblich, dass ein Bausachverständiger des THW hinzugezogen werden musste. Die Standsicherheit des Hauses sei noch immer akut gefährdet – das Haus wurde für unbewohnbar erklärt.

Straße bleibt gesperrt – auf unbestimmte Zeit

Die Maschine wurde aufwendig geborgen. Die Bergstraße muss auf unbestimmte zwischen der Einmündung Jellinghauser Weg und Beginn der Wiemerhofstraße vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Wann die Bergstraße wieder freigegeben wird, sei derzeit nicht abzusehen, so die Feuerwehr am Donnerstagabend.

