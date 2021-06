Ennepetal: Bedachungen Brinker seit 40 Jahren weit oben

Ennepetal. Am 1. Juni 1981 übernahm Wolfgang Brinker in Ennepetal einen Dachdeckerbetrieb. Nun feiert die Firma, die Sohn Marc führt, 40-jähriges Bestehen.

Es war das alteingesessene Unternehmen von Wilhelm Hartje, das Dachdeckermeister Wolfgang Brinker gemeinsam mit seiner Frau übernahm. Vier Mitarbeiter gehörten damals zum Betrieb, der zunächst auf Homberge, dann an der Wellenbecke und schließlich an der Scharpenberger Straße beheimatet war. Seit 2010 befindet sich der Firmensitz an der Gartenstraße 18a.

2008 übergab Wolfgang Brinker das Geschäft an seinen Sohn Marc. „Ich habe nie woanders gearbeitet“, erzählt der Inhaber. Schon seine Lehre hatte er im elterlichen Betrieb absolviert. Marc Brinkers Ehefrau Nicole kümmert sich um das Büro, der ältere Sohn Julien steht kurz vor der Gesellenprüfung, und auch der Jüngere hat bereits in die Arbeit im Dachdeckerbetrieb hineingeschnuppert. Die dritte Generation steht also in den Startlöchern. Senior Wolfgang Brinker arbeitet aber mit seinen 77 Jahren immer noch an drei Tagen in der Woche mit.

Flachdächer, Steildächer, Vorhangfassaden, Abdichtungen, Zimmermannsarbeiten und mehr bietet das Unternehmen an. „Wir arbeiten an Privathäusern und Genossenschaftshäusern, haben aber auch viele Aufträge aus der Industrie im heimischen Raum“, berichtet Marc Brinker, der auch Gebäudeenergieberater ist. Mit vielen Auftraggebern arbeite man bereits seit vielen Jahren zusammen.

Inzwischen zählt die Firma insgesamt 21 Mitarbeiter, darunter ein angestellter Meister. „Wir bilden auch aus“, betont Marc Brinker. Derzeit habe man vier Azubis. „Und einen Lehrvertrag für das nächste Jahr haben wir schon“, ergänzt er. Lehrlinge zu finden sei nicht einfach. „Dachdecker und Zimmerleute sind bei jedem Wetter draußen“, sagt Marc Brinker. Und bis auf die Anlieferung des Materials per Kran werde alles noch in echter Handarbeit erledigt. Der Firmenchef hatte in diesem Jahr übrigens einen weiteren Grund zum Feiern, vollendete er doch das 50. Lebensjahr.

