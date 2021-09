Ennepetal: Beförderungen im Löschzug Milspe-Altenvoerde

Ennepetal. Gleich 13 Mitglieder des Löschzugs Milspe-Altenvoerde der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal dürfen sich über ihre Beförderung freuen.

Durch die durch Corona ausgefallene Jahresdienstbesprechung der Gesamtwehr standen bei dem Löschzug Milspe-Altenvoerde noch Beförderungen aus. Im Rahmen eines Spießbraten-Grillens wurden diese durch den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Timo Schemmann, zusammen mit dem Löschzugführer, Stadtbrandinspektor Jens Asbeck, ausgesprochen.

Im Vorfeld sprach der Löschzugführer, Stadtbrandinspektor Jens Asbeck, das letzte sehr bewegte Jahr an. Auch wenn es traditionell nicht die Zeit und der Anlass war, ein Jahr Revue passieren zu lassen, bot sich hier die Gelegenheit. Viele Dinge waren neu. So wurde die Grundausbildung durch Corona zuerst verschoben und im Anschluss in drei Kleingruppen absolviert, um den Schutzverordnungen nachzukommen. Ebenso wurde der Schulungsbetrieb erstmals als Online-Schulung abgehalten, hier war der Löschzug Vorreiter in Ennepetal. Wachsende Einsatzzahlen und Unwetterlagen waren zu meistern, Ausbildungsunterlagen mussten neu gestaltet werden. Und nicht zuletzt wurde die gesamte Führungsstruktur im Löschzug überarbeitet und neu gestaltet. Daher wurde es jetzt auch Zeit, Beförderungen auszusprechen.

+++Lesen Sie auch:+++

Ennepetal: Sozialwohnungen statt Ladenzeile am Büttenberg?

Ennepetal: Polizei jagt Verbrecher mit Hund und Helikopter

Bundestagswahl in Ennepetal, Schwelm, Gevelsberg

Zu Feuerwehrfrauen/Feuerwehrmänner wurden ernannt: Arne Aydin, Mark Baumann, Sonja Gaentzsch, Joscha Knappe, Nele Quabeck und Jannis Till. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden ernannt: Riccardo Loddo und Lukas Wegner; Unterbrandmeister ist Christoph Bottmer; nach erfolgreicher Gruppenführerausbildung zum Brandmeister ernannt wurden Florian Breker und Philipp Rohleder; nach der Verbandführerausbildung sind André Statnik und Dominik Woldt Brandoberinspektor.

Zusätzlich zu den Beförderungen übergab der Löschzugführer Jens Asbeck noch an Joscha Knappe, Miriam Jessen, Vanessa Masiello, Jannis Till und Katjusha Traub Schlüssel für das Gerätehaus, da die Probezeit erfolgreich abgelaufen ist. Im Anschluss wurde gemütlich gemeinsam an Feuerkisten Spießbraten gedreht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm