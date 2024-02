Ennepetal: Benefiz-Multivision zugunsten von Flüchtligskindern

Pascal Violo und Bruno Maul helfen mit ihrer „Karawane der Menschlichkeit“ notleidenden Menschen, die auf ihrer Flucht in Not geraten sind. In Flüchtlingscamps in und um Europa vermitteln die Karawanenmitglieder den Flüchtlingskindern mit der „Karawane der Clowns“ wieder neue Lebensfreude und Zuversicht.

Ennepetal Pascal Violo und Bruno Maul stellen in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums in tollen Bildern ihre „Karawane der Clowns“ vor.

Pascal Violo und Bruno Maul gehören eigentlich zu den bekannten Referenten der Multivision und waren auch schon bei der Kulturgemeinde Ennepetal zu Gast. Ihre brillanten Fotos machen den besonderen Reiz auch dieser Live-Reportage über die von ihnen gegründeten Hilfsorganisation „Karawane der Menschlichkeit“ aus. Am Freitag, 2. Februar, sind sie um 19.30 Uhr wieder zu Gast in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums Ennepetal.

Eigentlich plante der Fotograf Pascal Violo 2020, in Kanada Eisbären aus nächster Nähe zu fotografieren. Doch dann folgten die Bilder des brennenden Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Erschüttert von diesen Aufnahmen setzte Pascal Violo, unterstützt von dem Fotografen Bruno Maul, Hilfsmaßnahmen in Gang, um notleidenden Menschen in Moria vor Ort zu helfen. Mit großer Begeisterung entschlossen sich viele Menschen, ihn auf seinem Weg nach Griechenland zu unterstützen. Und so wurde aus der Zivilcourage eines Einzelnen das Wunder der sogenannten „Karawane der Menschlikchkeit“. Die Karawane hilft notleidenden Menschen, die auf ihrer Flucht in Not geraten sind. In Flüchtlingscamps in und um Europa vermitteln die Karawanenmitglieder den Flüchtlingskindern mit der „Karawane der Clowns“ wieder neue Lebensfreude und Zuversicht. Über die Überbringer“ der Lebensfreude und die „Karawane der Clowns“ möchten die Referenten in ihrer großartigen Multivision auf ihrer Spendentournee bei der Kulturgemeinde berichten.

Die Veranstaltung wird unterstützt vom Soli-Flüchtlings-Fonds Ennepetal und durch Werbung vieler Freundinnen und Freunde der Kulturgemeinde im Einzelhandel, des Kinderschutzbundes Ennepetals und des Weltladens Ennepetal. Violo und Maul verzichten auf jegliches Honorar, daher ist der Eintritt am 2. Februar frei. Im Anschluss an die Multivision wird um eine Spende gebeten.

Weitere Informationen gibt es unter https://kulturgemeinde-ennepetal.de/termin/karawane-der-menschlichkeit-multivision/

