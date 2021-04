Ennepetal: Besuch der Stadtbücherei nicht mehr möglich

Ennepetal. Wegen der Corona-Lage ist ein Besuch der Stadtbücherei Ennepetal bis auf weiteres nicht möglich. Die Möglichkeit zur Ausleihe gibt es weiter.

Ab sofort darf die Stadtbücherei wegen der aktuellen Corona-Lage nur noch den Abholservice „Bücherei to go“ anbieten.

Auch kein Zutritt mit negativem Test

Der Besuch der Bücherei mit negativem Test ist ab sofort nicht mehr möglich. So funktioniert der Abholservice „Bücherei to go“: Buchwünsche können telefonisch oder via Mail an das Büchereiteam gerichtet werden. Entweder es werden bestimmte Titel und Autoren gewünscht, oder das Bücherei-Team stellt eine „Literarische Wundertüte“ zusammen. Die Abholung erfolgt kontaktlos vor der Eingangstür der Stadtbücherei.

Unabhängig davon steht die Stadtbücherei Ennepetal vor großen Veränderungen. Lesen Sie mehr dazu hier

Kontaktdaten der Stadtbücherei: 02333-979241 oder per Mail: buecherei@ennepetal.de