Vortrag Ennepetal: Bienensterben – Was hilft wirklich?

Ennepetal. Das Insektensterben ist allgegenwärtig und auch in Ennepetal werden Blühstreifen angelegt. Aber was ist ökologisch sinnvoll und erfolgreich?

„Wie man eine Blumenwiese als Bienenweide anlegt“ können Interessierte in einem Vortrag am kommenden Dienstag, 15. März, an der Biologischen Station im Ennepe-Ruhr-Kreis erfahren.

Das Insektensterben ist allgegenwärtig und vielerorts werden Blühstreifen angelegt, aber was ist ökologisch sinnvoll und erfolgreich? Der ehemalige Leiter des Botanischen Gartens der Ruhr-Universität Bochum, Prof. em. Dr. Thomas Stützel, gibt in seinem Vortrag hilfreiche Tipps und berichtet anschaulich von seinen eignen Erfahrungen bei der Anlage einer Bienenweide.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Umweltbildungsraum der Biologischen Station in Ennepetal (Eingang und Parken im Hof in der Gewerbestraße, Einfahrt gegenüber Rewe).

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung bis Montag, 14. März, unter 02333/603541 oder per E-mail an veranstaltung@biologische-station.de mit Name und Anzahl der Personen ist unbedingt erforderlich. Es gilt die 3-G-Regel, ein Nachweis ist vor Veranstaltungsbeginn vorzuzeigen. Im Innenraum muss mindestens eine medizinische Maske getragen werden.

