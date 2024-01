Ennepetal: Brandalarm im Altenheim

Ennepetal Blaulichteinsatz am späten Donnerstag Abend in Ennepetal. Die Feuerwehr musste wegen eines Brandalarms zu einem Altenheim ausrücken..

Brandalarm am späten Abend: Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Ennepetal um 22.50 Uhr zu einem Altenheim in die Rollmannstraße gerufen.

Die dortige automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde erkundet und die Anlage zurück gesetzt.

Der Einsatz endete um 23.20 Uhr.

