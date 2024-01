Feuerwehr Ennepetal: Brandalarm in Flüchtlingsunterkunft

Ennepetal Brandalarm in einer Flüchtlingsunterkunft in Ennepetal. Die Feuerwehr wurde zum Wohnheim in der Heimstraße gerufen.

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14.03 Uhr in die Heimstraße gerufen. In einem dortigen Flüchtlingswohnheim wurde Brandalarm ausgelöst.

Wie sich herausstellte, hatte aufgrund von Zigarettenrauch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Nach Kontrolle des betroffenen Bereiches konnte der Einsatz um 14.38 Uhr beendet werden.

