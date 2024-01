Feuerwehr Ennepetal: Brandalarm in Flüchtlingsunterkunft

Ennepetal Die Feuerwehr wird zu einer Flüchtlingsunterkunft in Ennepetal alarmiert. Es ist nicht der erste Einsatz dort.

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Ennepetal um 0.15 Uhr zu einem Brandmeldealarm in eine Flüchtlingsunterkunft in der Heimstraße alarmiert.

Lesen Sie auch:

Schwelm will Zeichen für Rechtsstaat und Demokratie setzen

Missbrauch in Seniorenheim: Ehefrau des Angeklagten sagt aus

Gevelsberger Kirmes: Motto gewählt – Star beim Kirmesabend

Schwerer Raub: Täter kommen glimpflich davon

Portugiesische Küche: Neues Restaurant in Ennepetal

Finanzen: Stadt Gevelsberg droht dickes Millionenloch

Die Erkundung ergab eine Auslösung der Anlage durch Zigarettenrauch. Der Raum wurde gelüftet und die Anlage zurückgestellt.

Der Einsatz endete um 0.49 Uhr.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Schon mehrmals wurde die Feuerwehr zur Flüchtlingsunterkunft in der Heimstraße alarmiert. Immer wieder und aus verschiedenen Gründen löste die dortige Brandmeldeanlage aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm