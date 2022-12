Ennepetal: Brandmeldeanlage am Industriemuseum schlägt Alarm

Ennepetal. Die Brandmeldeanlage am Industriemuseum in Ennepetal schlägt Alarm. Für die Feuerwehr sollte es ein ereignisreicher Tag werden.

Ein einsatzreicher Montag liegt hinter den Rettungskräften aus Ennepetal zurück. Im Lauf des Nachmittags kam es für die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Fehleinsätzen. Ein gemeldeter Rohrbruch in einer Lagerhalle in der Neustraße konnte seitens des Anrufers beim Eintreffen der Feuerwehr eigenständig abgeschiebert werden. Somit war ein Einsatz der Feuerwehr nicht mehr notwendig.

Arbeiten lösen Alarm aus

Des Weiteren löste um 14.30 Uhr die automatische Brandmeldeanlage eines städtischen Gebäudes in der Friedenshöhe aus. Es rückten der Löschzug der Feuerwehr Ennepetal sowie eine weitere Einheit der Freiwilligen Feuerwehr aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde sofort klar, dass es sich hierbei um eine Auslösung der Anlage durch Revisionsarbeiten arbeiten handelte. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt.

Falscher Alarm im Museum

Die automatische Brandmeldeanlage des Industriemuseums Ennepetal hat am Montagabend gegen 18 Uhr ausgelöst und für einen Einsatz der Feuerwehr Ennepetal gesorgt. Nach Alarmierung durch die Kreisleitstelle rückte die Feuerwehr Ennepetal mit dem Löschzug der Hauptwache sowie Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus. Nach Erkundung durch die ersten Kräfte vor Ort konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Es handelte sich hier um eine Fehlauslösung. Die Anlage wurde dem Betreiber übergeben. Einsatzende für die neun Einsatzkräfte war um 18.30 Uhr.

Hilflose Person gerettet

„Person hinter Tür“: So lautete das Stichwort am späten Montagabend. Die Feuerwehr Ennepetal wurde um 19.45 Uhr in die Danziger Straße alarmiert. Dort befand sich eine hilflose Person hinter verschlossener Tür – „P-Tür“ genannt. An der Einsatzstelle konnte die Tür mit einem Ersatzschlüssel aus der Nachbarschaft geöffnet werden und der Patient wurde dem Rettungsdienst übergeben. Das Ende des Einsatzes war um 20.10 Uhr. Vor Ort befanden sich das hauptamtliche Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug,sowie die Drehleiter. Insgesamt waren sechs Angehörige der Feuerwehr im Einsatz.

