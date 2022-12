Ennepetal: Breckerfelder prallt mit Auto gegen Lkw-Auflieger

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (Symbolfoto). In Ennepetal rückte die Feuerwehr am Sonntagmorgen zu einem Unfall aus.

Ennepetal. In Ennepetal hat es am Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gegeben.

Ein 36-jähriger Breckerfelder befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 4.35 Uhr die Mittelstraße in Ennepetal. In Höhe Hausnummer 88 kam er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, mit seinem VW von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auflieger eines Lkw zusammen.

Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Mittelstraße komplett gesperrt.

Die Feuerwehr rückte zur Unfallstelle aus und sicherte die Einsatzstelle ab, unterstützte den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung und streute die auslaufenden Betriebsmittel ab. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 6.02 Uhr.

