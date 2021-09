Ennepetal: Briefwahlunterlagen noch bis Dienstag beantragen

Ennepetal. Wer Briefwahlunterlagen online auf der städtischen Internetseite www.ennepetal.de beantragen möchte, muss sich sputen. Darauf weist die Stadt hin.

Der Countdown zur Bundestagswahl am 26. September läuft. Im Wahlamt in der Voerder Straße 39 werden aktuell die letzten Vorbereitungen getroffen.

Briefwahlbüro ist barrierefrei

Wer am 26. September keine Zeit zum Wählen hat oder nicht ins Wahllokal gehen möchte, kann auch jetzt noch Briefwahlunterlagen online auf der städtischen Internetseite www.ennepetal.de beantragen, muss sich allerdings sputen, denn die Online-Beantragung endet am Dienstag, 21. September, da es später für die Postzustellung der Briefwahlunterlagen zeitlich zu knapp werden könnte. Alternativ kann man aber bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, direkt vor Ort im Briefwahlbüro wählen. Das Briefwahlbüro ist für Menschen mit Handicap barrierefrei zu erreichen.

Montags und Donnerstag ist das Büro von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr besetzt. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag ist das Büro von 8 bis 12 Uhr besetzt, am Freitag darüber hinaus von 14 bis 18 Uhr.

Potenzielle Wählerinnen und Wähler können dort unter Vorlage ihrer Wahlbenachrichtigung (Rückseite bitte ausfüllen) und ihres Personalausweises oder ihres Reisepasses vor Ort wählen oder sich ihre Briefwahlunterlagen abholen.

Wer Briefwahlunterlagen für eine andere Person abholen möchte, muss durch eine schriftliche Vollmacht seine Berechtigung nachweisen. Wichtig: Jeder bevollmächtigte Abholer darf nicht mehr als vier Personen vertreten.

Wer sich unsicher ist, ob sein Wahlbrief noch rechtzeitig vor dem 26. September dem Wahlamt zugestellt wird, kann ihn auch direkt in den Briefkasten des Wahlbüros in der Voerder Str. 39 oder in den Briefkasten des Rathauses, Bismarckstraße 21, bis zum Wahltag am 26. September, 18 Uhr, einwerfen.

