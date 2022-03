Ennepetal: Bürger befreien ihre Stadt vom Müll anderer Leute

Die Menschen in Ennepetal wollen ihre Stadt wieder vom Dreck anderer Leute befreien – hier eine Archivaufnahme. Das Rathaus bittet um Unterstützung.

Ennepetal. Bürger wollen Ennepetal vom Müll anderer Leute befreien. Die Stadt ruft die Bevölkerung zur Unterstützung auf.

Unter dem Motto „Nicht mein Müll, aber meine Stadt“ lädt Bürgermeisterin Imke Heymann alle Bürgerinnen und Bürger in Ennepetal ein, aktiv zu einem schönen und liebenswerten Stadtbild beizutragen.

„In den letzten Monaten hat sich wieder allerlei Unrat angesammelt und durch hoffentlich Ihre tatkräftige Unterstützung am 2. April 2022 wird unsere Stadt Ennepetal wieder das Frühjahr begrüßen können“, freut sich Imke Heymann auf Unterstützung durch die Bevölkerung.

Wichtig ist dem Stadtoberhaupt aber auch, dass die beteiligenden Helfergruppen – auch im Außenbereich – auf einen angemessenen Abstand untereinander und auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten. „Mit der gebührenden Vorsicht kann es uns so in diesem Jahr sicherlich gelingen, ein gepflegtes und attraktives Stadtbild zu unterstützen“, appelliert die Bürgermeisterin an die mögliche Helferschar.

Anmeldungen und Fragen zum Frühjahrsputz werden gern über Manuela Krahl von der Stadt Ennepetal über Tel. 02333-6585-153, per FAX unter 02333-6585-199 oder per E-Mail unter mkrahl@ennepetal.de entgegengenommen.

Bürgermeisterin Imke Heymann möchte sich am gleichen Tag wieder persönlich bei den Beteiligten bedanken und lädt für den 2. April zwischen 12 und 14 Uhr in den Außenbereich der ehemaligen Kantine des Rathauses, Bismarckstr. 21, ein. Wer diese Einladung annehmen kann, den bittet das Stadtoberhaupt um eine Rückmeldung bis zum 23. März bei Dorothea Schleusener, unter Tel. 02333-979-219 oder per E-Mail unter dschleusener@ennepetal.de.

