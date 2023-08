Ennepetal. Stadt Ennepetal bittet Bürgerinnen und Bürger um Beachtung.

Die Stadtverwaltung teilte am Mittwochmorgen mit, dass das Bürgerbüro an der Voerder Straße 39 in Milspe krankheitsbedingt am Mittwoch und Donnerstag (30. und 31. August) nicht öffnen könne. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, mit ihren Anliegen auf einen späteren Termin auszuweichen.

