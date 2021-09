Ennepetal: Bürgerinitiative demonstriert gegen PCB

Die Bürgerinitiative „PCB-Skandal Ennepetal“ veranstaltete im Vorfeld der Bürgerversammlung zum Thema PCB im Haus Ennepetal einen stillen Trauermarsch vom Marktplatz in Milspe. Am 2. Oktober demonstrieren sie erneut.

Ennepetal/Schwelm. Demonstration gegen PCB in Ennepetal. Diesmal geht die Bürgerinitiative in Schwelm auf die Straße.

Die Bürgerinitiative „PCB-Skandal-Ennepetal“ lädt ein zur Demonstration gegen PCB am Samstag, 2. Oktober, ab 17.30 Uhr in der Nähe der Zufahrt der Sporthalle Schwelm, Milsper Straße 35, in Schwelm (gegenüber Marktkauf). Zu diesem Zeitpunkt findet das Heimspiel der Basketball-Mannschaft EN Baskets statt, bei dem das Unternehmen BIW Isolierstoffe GmbH mit als Sponsor auftritt. Der Kampf der Bürgerinitiative geht zurück auf PCB-Ausstoß bei BIW im Gewerbegebiet Oelkinghausen.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts verpassen im kostenfreien Newsletter +++

„PCB ist einer der gefährlichsten Stoffe der Welt und gilt als gesichert krebserregend und zeichnet sich für zahlreiche weitere leidvolle und unheilbare Krankheiten verantwortlich. Für uns betroffenen Anwohner, für uns Ennepetaler und unsere Heimat ist das ein unerträglicher Zustand, den wir nicht hinnehmen wollen und werden“, teilt die BI mit. Alle Teilnehmenden an der Demo werden gebeten, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm