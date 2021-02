Ennepetal: Bürgermeisterin 103 Tage nach Wahl endlich im Amt

Ennepetal. Imke Heymann ist in ihr Amt als Bürgermeisterin von Ennepetal eingeführt worden – 103 Tage nach ihrer Wahl.

Mit 103 Tagen Verspätung ist Bürgermeisterin Imke Heymann nach ihrer Wiederwahl in ihr Amt eingeführt worden. Die Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg legte Heymann, die bei der Kommunalwahl im September mit mehr als 70 Prozent als Stadtoberhaupt bestätigt worden war, in der jüngsten Ratssitzung die Amtskette um und überreichte ihr die Ernennungsurkunde und Blumen.

Imke Heymann konnte nicht wie ursprünglich geplant in der konstituierenden Ratssitzung Anfang November eingeführt werden, weil sie sich damals in Betreuungsquarantäne hatte begeben müssen (wir berichteten). Zudem war die für Dezember terminierte nächste Ratssitzung aufgrund der damaligen Corona-Lage abgesagt worden.

Gemeinsames Wirken für Ennepetal

Die Bürgermeisterin wandte sich nach der vollzogenen Amtseinführung an Rat und Verwaltung. „Das Ergebnis zur Bürgermeisterwahl der Stadt Ennepetal am 13. September hat mich mit großer Dankbarkeit und Freude erfüllt“, sagte sie. „Ein Ergebnis, das in seiner Deutlichkeit für mich überraschend kam. Es ist Vertrauen und Auftrag zugleich. Eine besondere Ehre, deren Bedeutung ich mir sehr wohl bewusst bin.“ Heymann, die den Mitgliedern des Rates zu deren Wahl gratulierte, gab das Versprechen ab, mit all ihrer Energie und Kraft dafür einzustehen, „dass wir die Herausforderungen in den Griff bekommen, vor denen unsere Stadt steht.“ Sie wünsche sich, dass auch in Zukunft die sachliche Arbeit bei aller Unterschiedlichkeit Bestand im Rat und in seinen Ausschüssen habe und sich fortsetze im gemeinsamen Wirken in und für Ennepetal.

Imke Heymann bei ihrer Amtseinführung in der Ratssitzung am 11. Februar. Foto: Privat / WP

„Es war nicht leicht in den letzten Monaten“, sagte Heymann. Das gelte für Verwaltung und Rat gleichermaßen. Es sei beglückend und beeindruckend zu sehen, dass das viele Menschen in dieser Krise verstanden hätten. „Weil sie gerade ein ,jetzt erst recht’ etablieren und einfach machen. Darunter viele, für die diese Zeiten verdammt herausfordernd und hart sind“, so die Bürgermeisterin. Es brauche ein neues, ein starkes, ein branchen- und generationenübergreifendes Selbstbewusstsein.

2015 erstmals gewählt

„Was immer auch in den letzten zwölf Monaten passiert ist, wir machen trotzdem weiter“, betonte sie. „Wir geben nicht auf. Weil Ennepetal zusammenhält. Weil wir Ideen haben. Seien wir mutig genug, sie nicht totzureden. Es wird immer die ,Ja-Aber-Sager’ geben. Und die, die es ,immer schon so’ gemacht haben“, meinte sie. „Aber die Zeit des ,Immer-schon-so’ ist vorbei. Vielleicht hat es sie auch nie gegeben.“

Imke Heymann wurde 2015 erstmals – als gemeinsame Kandidatin von CDU, FWE, Grünen und FDP – als Nachfolgerin von Wilhelm Wiggenhagen zum Stadtoberhaupt von Ennepetal gewählt. Für die Wahl 2020 wurde sie gemeinsam von CDU und SPD aufgestellt und von den Grünen unterstützt. Sie trat als parteilose Kandidatin an, nachdem sie vor der Wahl ihr CDU-Parteibuch abgegeben hatte.

