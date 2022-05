Ennepetal: Bürgermeisterin besucht Partnerstadt Vilvoorde

Bürgermeisterin Imke Heymann besuchte am Montag, 9. Mai 2022, die Landwirtschaftsausstellung in der belgischen Partnerstadt Vilvoorde. Im Bild von links: Moad El Boudaati (Beigeordneter für Jugend, Kultur und Sport), Vilvoordes Bürgermeister Hans Bonte, Bürgermeisterin Imke Heymann, Albert Absillis (ehemaliger Beigeordnete für Kultur und Events), Johan Serkeyn (Vorsitzender des Gemeinderats und Jahrmarkt), Fatima Lamarti (Beigeordnete für Chancengleichheit und Soziale Angelegenheiten).

Ennepetal/Vilvoorde. Nach Corona-Zwangspause: Ennepetaler Bürgermeisterin Heymann besucht Kirmes und Landwirtschaftsausstellung in belgischer Partnerstadt.

Bürgermeisterin Imke Heymann ist am vergangenen Montag, 9. Mai, der traditionellen Einladung aus Ennepetals Partnerstadt Vilvoorde gefolgt und hat die dortige Kirmes mit Landwirtschaftsausstellung besucht.

Partnerschaft in Kriegszeiten

„Ich freue mich, nach zwei Jahren Pause wieder die Freunde in Belgien besuchen zu können und dass dieses bunte Fest im Herzen der Stadt wieder möglich ist“, so das Stadtoberhaupt. Und sie betonte, dass ihr Besuch auch vor einem anderen Hintergrund, besonders in der jetzigen Zeit, sehr wichtig sei: „Gerade jetzt, wo hier in Europa ein fürchterlicher menschenverachtender und durch nichts zu rechtfertigender Krieg tobt, ist es besonders wichtig, dass wir als Freunde unter dem gemeinsamen Dach Europas fest zusammenstehen. Für uns alle gilt: Nooit meer Oorlog – Nie wieder Krieg“.

Nach einem gemeinsamen Rundgang der Ehrengäste über die Ausstellung lud der Bürgermeister der Stadt, Hans Bonte, zu einem offiziellen Empfang im Vilvoorder Rathaus ein. Hier übermittelte Bürgermeisterin Imke Heymann Grüße des Rates und aller Bürgerinnen und Bürger und überreichte Hans Bonte das Gastgeschenk der Stadt Ennepetal.

Die Partnerschaft zwischen Ennepetal und der nördlich der belgischen Hauptstadt gelegenen Stadt Vilvoorde wurde 1973 offiziell besiegelt. Das bedeutet, dass die freundschaftliche Verbindung beider Städte im kommenden Jahr seit 50 Jahren besteht. Anlässlich des Besuchs der Bürgermeisterin tauschten sich beide Seiten auch darüber aus, dass das Jubiläum gefeiert werden soll. Beide Seiten wollen nun in die detaillierte Planung gehen und sich im Laufe dieses Jahres verständigen, was es 2023 wo geben wird.

