Ennepetal: Bürgermeisterin für Stärkung der Kinderrechte

Ennepetal. Am 20. September ist Weltkindertag. Weil keine Aktion stattfinden kann, greift Ennepetals Bürgermeisterin das Motto auf: „Kinderrechte jetzt!“

Das Motto soll daran erinnern, dass viele Kinder nicht einfach Kinder sein dürfen.

In „normalen“ Jahren treffen sich traditionell die Kinder der Ennepetaler Kindertageseinrichtungen, um sich für die Rechte der Kinder und die Förderung der Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen einzusetzen und rufen dazu auf, dass sich die Regierungen öffentlich verpflichten, die Arbeit des Kinderhilfswerks Unicef zu unterstützen. Aber in Zeiten von Corona ist das nicht möglich.

Deshalb macht in diesem Jahr Bürgermeisterin Imke Heymann an der Fliegenpilzgruppe auf dem Sparkassen-Vorplatz stellvertretend für alle Ennepetaler Kinder darauf aufmerksam, dass es dringend an der Zeit ist, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. „Die Verwirklichung von Kinderrechte stellt einen entscheidenden Beitrag für nachhaltige Entwicklung dar. Das Wohlergehen von Kindern – sowohl in Deutschland als auch weltweit – muss zum Maßstab einer zukunftsorientierten Politik werden“, unterstreicht die Bürgermeisterin. Sie hofft, dass es im nächsten Jahr wieder möglich sein wird, mit allen Kindern auf dem Marktplatz zu musizieren, zu singen und so gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

Pünktlich zum Weltkindertag hat das Ennepetaler Unternehmen Bicking GmbH die kahle Betonwand mit den unansehnlichen Schaltkästen hinter der Spielgruppe passend in eine bunte Pilzwiese verwandelt.

