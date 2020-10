Ennepetal: Bundesverdienstkreuz für Jürgen Genuit

Der aus Königsfeld stammende Theaterregisseur, Schauspieler und Kulturschaffende Jürgen Genuit (55) wurde vom Bundespräsidenten Steinmeier mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der Künstler erhielt die hohe Auszeichnung von der deutschen Generalkonsulin Verena Gräfin von Roedern in Bordeaux überreicht.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jürgen Genuit lebt seit 33 Jahren in Frankreich, absolvierte eine Schauspielausbildung mit Diplom-Abschluss in Bordeaux und gründete dort 1991 die Gruppe „Theátr’action-Bordeaux“. In ihrer Privatwohnung würdigte die Generalkonsulin die vielfältige künstlerische Arbeit Genuits. Mit bemerkenswertem Engagement habe er einen Raum der Begegnung, des Austausches und des gegenseitigen Respekts geschaffen und einen beachtlichen Beitrag für den deutsch-französischen Freundschaftsgedanken mit kreativer Initiative geleistet.

Gräfin von Roedern ging auf Genuits Inszenierungen von Werken der Schriftsteller Wolfgang Borchert, Georg Büchner und Heiner Müller ein. Genuit schlage Brücken innerhalb der Gesellschaft. Auch Flucht und Migration seien seine Themen. Dass auch die Schule Lycèe Gustave Eiffel mit dem Reichenbach-Gymnasium in Ennepetal kooperiere, sei mit ein Verdienst des Schauspielers.

Kindheit am Spreeler Weg

In einer sehr persönlich gehaltenen Rede sprach Jürgen Genuit auch über seine Kindheit in Königsfeld. „Als ich die Nachricht von meiner Auszeichnung erhielt, versagten mir zuerst fast die Knie. Langsam stellte sich das Bewusstsein über das Geschaffene ein. Plötzlich war auch Stolz da, aber auch schnell die Verantwortung über das, was man noch leisten möchte“, schildert der Geehrte dieser Zeitung. Er erinnerte in der Feierstunde an seine Eltern, an die Nachbarn im Spreeler Weg, an die Freunde, an die Lehrer (Grundschule Rüggeberg, Harkortschule und Reichenbach-Gymnasium). „Sie haben dem, was mir vom Elternhaus vermittelt wurde, eine Form und einen Anspruch gegeben.“

In Frankreich schon mehrfach ausgezeichnet Der Ennepetaler Jürgen Genuit ist in Frankreich schon mehrfach ausgezeichnet worden. Im Namen der Deutschen Botschaft in Paris wurde er im Jahre 2013 mit dem Deutsch-Französischen Freundschaftspreis als Anerkennung für seine zweisprachige Inszenierung „Le Discours/ Die Rede“ geehrt. Das Stück orientiert sich an die Rede von Charles de Gaulle vom 9. September 1962 an die deutsche Jugend. Im Jahre 2018 erhielt Genuit den „Preis der europäischen Initiative“ des Europahauses Bordeaux für die Inszenierung des Friedensprojekts „Eiréné“.

Der Vater sei musikalisch gewesen und politisch engagiert. „Meine Mutter hat mir sicher die Sensibilität mit in die Wiege gelegt“, sagte Genuit und ergänzte: „Dafür werde ich mein Leben lang dankbar sein.“ Er, der aus einer Arbeiterfamilie stamme, habe seinen Traum verwirklichen können. Er riet allen: „Bildung ist eine Chance und hilft.“ Was er im Elternhaus vermittelt bekommen habe, versuche er in der Kunst weiterzutragen.

Er, der seit 33 Jahren in Frankreich lebt, erinnerte an die Grundprinzipien der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Genuit, der sich in vielen Inszenierungen mit diesen Grundprinzipien beschäftigte, sagte in seinen Dankesworten: „Schauen wir auf das, was uns verbindet, nicht auf das, was uns trennt.“ Sein Wunsch ist ein Europa, das es schafft, unsere Unterschiede als eine unerschöpfliche und immens kreative Fundgrube aufzuwerten.

Möglichst bald Besuch bei der Mutter

Wenn die durch die Corona-Pandemie verhängten Reiseeinschränkungen wiederaufgehoben sind, will Jürgen Genuit wieder einen Besuch bei seiner 92-jährigen Mutter in Königsfeld machen. Als sie von ihm von der Ehrung ihres Sohnes erfuhr, sagte sie: „Mein Gott, wenn Dein Papa das noch hätte erleben können, wie stolz er wohl wäre?“