Ennepetal: Christel Gockel feiert ihren 80. Geburtstag

Christel Gockel feiert am Montag (18. Oktober) ihren 80. Geburtstag. Sie ist Ehrenmitglied des Rates und führt seit 41 Jahren die SPD-Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Voerde.

Ennepetal. Christel Gockel, die für die SPD 20 Jahre dem Rat der Stadt Ennepetal angehörte und immer noch politisch aktiv ist, feiert ihren 80. Geburtstag.

Alle reden von der Verkehrswende. Christel Gockel verhält sich schon in ihrem ganzen Leben vorbildlich. Sie fährt mit dem Bus oder geht zu Fuß und ist immer pünktlich. Am heutigen Montag wird sie 80 Jahre alt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Christel Gockel ist vielseitig interessiert und kümmert sich um ihre Mitmenschen, zählt zum Heimatverein Voerde, zum Verein Voerderleben und zum Shanty-Chor. „Ennepetal ist mir wichtig”, sagt sie und ergänzt: „Woanders möchte ich nicht leben!” Von 1984 bis 2004 gehörte Christel Gockel dem Rat der Stadt an, war unter anderem im Kulturausschuss, im Jugendhilfeausschuss und im Sparkassenzweckverband tätig. Das Soziale war ihr großes Anliegen. Als die Sozialdemokratin nach 20 Jahren aus dem Rat ausschied, wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt.

Politisch ist Christel Gockel, die mit ihrem Mann Klaus seit 43 Jahren der SPD angehört, aktiv geblieben. Seit 41 Jahren steht sie der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in Voerde vor. Sie gilt als Kümmerin, die auch die kleinen, aber wichtigen Sachen im Blick hat und anpackt. So war es auch, als Flüchtlinge Ennepetal erreichten. Engen Kontakt hat sie zu einer jetzt in Altenvoerde wohnenden Familie aus dem Iran. Die Kinder des Ehepaares nennen mittlerweile Christel und Klaus Gockel Oma und Opa. Tobias heißt der leibliche Enkel.

Lesen Sie auch: Vorstand gesucht: Kulturgemeinde Ennepetal droht Auflösung

Christel Gockel, geborene Voerster, ist gelernte Einzelhandelskauffrau und arbeitet später bei Dorma in der Buchhaltung. Bei allen persönlichen Schicksalsschlägen – einer der drei Söhne starb – ist Christel Gockel ein fröhlicher Mensch, so auch im Kreise des Kegelclubs „Immer sachte”, der nicht mehr kegelt, aber sich immer noch trifft. Sie freut sich, dass sie im SPD-Chor wieder singen kann. Da sind noch die Gartenarbeit und der Wohnwagen am Dümmersee.

Heute haben die Gockels, die am Breslauer Platz 26 wohnen, Haus der offenen Tür.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm