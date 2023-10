Ennepetal: Christine Westermann verbreitet Lust aufs Lesen

Ennepetal. Die Kulturgemeinde Ennepetal erwartet zu ihrer nächsten Veranstaltung die preisgekrönte Journalistin und Bestseller-Autorin Christine Westermann.

Am Mittwoch, 18. Oktober, ab 19.30 Uhr stellt sie in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums, Peddinghausstraße 17, ihr neues Buch „Die Familien der anderen: mein Leben in Büchern“ vor (Einlass ab 19 Uhr).

„Bücher sind wie gute Freunde“ meint Christine Westermann. Für sie sind Bücher aus ihrem heutigen Leben nicht wegzudenken, sie sind für sie Fenster in ein fremdes Leben. Dabei war ihr Weg zu den Büchern kein selbstverständlicher, eher ein Hindernislauf. Elegant, ehrlich und mit Selbstironie wird Christine Westermann erzählen, wie sie zu den Büchern fand. So wünschte sie sich schon immer eine Bibliothek mit Leiter. Als Kind etwa, um an den Zauberberg von Thomas Mann aus dem Regal der Eltern zu kommen. Hat sie ihn deshalb noch nicht gelesen? Mit welchen Büchern ist sie aufgewachsen, welche sind noch heute eng mit ihrem Leben verknüpft? Warum ist sie aus allen Wolken gefallen, als sie gefragt wurde, ob sie Lust habe Buchempfehlungen fürs Radio zu machen?

Christine Westermann schreibt über ihre Lust zu lesen. Und damit eng verbunden über ihre Neugier auf das Leben der anderen. Mit ihrem neuen Buch erlaubt sie einen Einblick in ihre Arbeit als Buchempfehlerin und wird das Publikum an diesem Abend mit auf diesen Abschnitt ihres Lebens nehmen.

Bücher Bochhammer wird die Lesung mit einem Bücherstand unterstützen, die Autorin steht bereit zum Signieren.

Karten zum Preis 15 Euro gibt es ausreichend an der Abendkasse. Für Kulturgemeinde-Mitglieder kostet der Eintritt 5 Euro.

Ende September war die Kulturgemeinde erfolgreich in die neue Saision 2023/2024 gestartet. 240 Besucher ließen sich in einer mitreißenden Multivisionsshow des Vortragenden Stefan Spangenberg auf eine spannende und bewegende Reise zu Fuß nach Jerusalem entführen. Der Referent sprach auch über seine persönlichen Erlebnisse und Empfindungen beim Besuch des Tempelberges und den vielen Kontakten mit beeindruckenden Menschen, die ihn auf seinem Pilgerweg nach Jerusalem unterstützten. Keiner der Zuschauer ahnte an diesem Freitagabend den aktuellen Bezug des Vortrages zu den schrecklichen Ereignissen in Israel, die uns und die Welt aktuell beschäftigen.

