Ennepetal: Container brennen mitten in der Nacht

Feuerwehrkräfte löschen brennende Container (Archivaufnahme). In Ennepetal wird mitten in der Nach ein Containerbrand in der Eichendorffstraße gemeldet.

Ennepetal. Mitten in der Nacht brennen in Ennepetal Container. Noch während des Einsatzes geht bei der Feuerwehr der nächste Alarm ein.

Aus bislang unerklärlichen Gründen kam es in der Nacht am Donnerstag, 18. Mai, um 23.30 Uhr zu einem Containerbrand in der Eichendorffstraße in Ennepetal. Umgehend rückte das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Hauptwache aus. Das Feuer wurde direkt mit dem Schnellangriff bekämpft und war nach kurzer Zeit unter Kontrolle.

Noch während des laufenden Einsatzes kam es zu einem parallelen Ereignis im Haus Ennepetal. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß ausgelöst. Da das benötigte Fahrzeug der Hauptwache noch im Einsatz gebunden war, entschied man sich für eine Alarmstufenerhöhung. Es wurden der Löschzug 1 sowie die Löschgruppe Voerde alarmiert. Die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug der Hauptwache waren ersteintreffend.

Vor Ort konnte man eine Rauchentwicklung aus einem Sicherungskasten wahrnehmen. Dort ist es zu einem Defekt in den Batterien der Notlicht-Steuerung gekommen. Die Batterien wurden von einem Trupp unter Atemschutz demontiert und aus dem Gebäude getragen. Der Einsatz konnte um 0.27 Uhr beendet werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Auch den vorigen Tag waren die Einsatzkräfte stark beansprucht, Zu einem Brand am Gebäude in der Büttenberger Straße wurde die Feuerwehr Ennepetal am Mittwoch um 15.47 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gartenhecke von circa fünf Metern Länge gebrannt hatte, welche von den Anwohnern bereits selbst gelöscht worden war. Die betroffene Hecke wurde von der Feuerwehr mit etwa 100 Litern Wasser nachgelöscht und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen involviert. Der Einsatz war gegen 16.26 Uhr beendet. Um 16.53 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem Einsatz technischer Hilfe an der Hagener Straße aus, mit der Meldung: Hindernis auf Straße. Vor Ort wurde ein größerer Ast von den Einsatzkräften mittels Bügelsäge zerkleinert und beseitigt. Die Feuerwehr Ennepetal war mit vier Einsatzkräften und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug an der Einsatzstelle. Der Einsatz war nach 25 Minuten beendet.

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal um 6.30 Uhr in die Milsper Straße alarmiert. Dort hatte in einer leerstehenden Wohnung ein Heimrauchmelder ausgelöst. Die Wohnung wurde kontrolliert und der Einsatz um 7.15 Uhr beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm