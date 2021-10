Ennepetal: Daniel Hülsken wirkt als Synodalvikar in Voerde

Ennepetal. Neues Gesicht in der Evangelischen Kirchengemeinde Voerde: Daniel Hülsken ist seit 4. Oktober als Synodalvikar in der Enepetaler Gemeinde tätig

„Ich bin auf die Menschen in Voerde und im Kirchenkreis gespannt“, sagt Daniel Hülsken. Als Synodalvikar steht er Superintendent Andreas Schulte zur Seite und übernimmt für ihn Dienste in der Gemeinde. Das nebenamtliche Superintendentenamt führt sehr häufig zu Doppelbelastungen und Terminüberschreitungen. So muss Pfarrer Schulte in seinen Pfarrbezirken Altenvoerde und Oberbauer/Hasperbach präsent sein und gleichzeitig Aufgaben als Superintendent wahrnehmen. „Deshalb freue ich mich, dass Daniel Hülsken mir in Zukunft Aufgaben in der Gemeinde abnimmt und ich mehr Zeit für mein Amt als Superintendent habe. Das ist schon eine sehr große Entlastung für mich“, erklärt Schulte.

Daniel Hülsken ist 1983 in Bochum geboren und in Wattenscheid groß geworden. Nach dem Abitur hat er Archäologie und Geschichte an der Ruhr-Universität in Bochum studiert und anschließend vier Jahre als Dozent an der Uni gearbeitet.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes beschäftige er sich intensiv im Bereich Religionswissenschaften mit der Antike und dem Vorderen Orient. Das hat dann sein Interesse an Evangelischer Theologie geweckt. „2012 habe ich dann angefangen, Evangelische Theologie und Anglistik auf Lehramt zu studieren“, erzählt Hülsken. Nach dem Wechsel zum Pfarramtsstudium ist er im April 2019 ins Vikariat in Alt-Wetter gegangen.

„Da ich den Bereich Erwachsenenbildung schon aus meiner Lehrtätigkeit an der Uni kenne, kann ich sicher auch in Ennepetal von diesen Erfahrungen profitieren. Besonders freue ich mich aber auf die Jugendarbeit und auf die Arbeit mit den Kindergärten. Hier möchte ich noch viel lernen,“ ist Daniel Hülsken gespannt auf die Arbeit in Voerde. Insgesamt liegt ihm am Herzen, die Generationen mit seiner Arbeit zu verbinden.

Erste Gottesdienste im Oktober

Besonders freut er sich auf die ersten Gottesdienste in seiner neuen Gemeinde: „Am 10. Oktober halte ich den Gottesdienst in Oberbauer. Am 17. Oktober bin ich dann in der Johanneskirche in Voerde und am 24. Oktober in Altenvoerde und Oberbauer. Ich lade herzlich dazu ein, auch um die Gemeindeglieder kennen zu lernen.“

Jenseits der Arbeit in der Gemeinde spielt Daniel Hülsken gerne Computer- und Fantasierollenspiele, sammelt Legosteine und hört Musik – von klassischer Musik über Filmmusiken bis Heavy Metal.

