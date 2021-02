Ennepetal. Alarm am Donnerstag Nachmittag in Ennepetal. Darum heulten die Sirenen.

Sirenenalarm am Donnerstag Nachmittag in Ennepetal. Mit den Stichworten „Brennender Heizöltank in einem Gebäude“ rückte die Feuerwehr um 16.44 Uhr zu einem Wohnhaus in der Brunnenstraße alarmiert. Zum Glück konnte der Brand im Keller laut Feuerwache schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss daran wurde das Gebäude kräftig durchgelüftet. Im Einsatz waren die Kräfte der Hauptwache, vom Löschzug 1 Milspe-Altenvoerde und der Löschgruppe 2 Voerde. Die Wachbesetzung wurde durch Kräfte der Löschgruppen Külchen und Rüggeberg sichergestellt.

