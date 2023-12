Ennepetal: Darum fährt ein Panzer durch das Wohngebiet

Ennepetal Am Dienstag fuhr ein blauer Panzer der Polizei von Wuppertal bis Ennepetal-Rüggeberg. Das ist der Grund für die ungewöhnliche Fahrt:

Am Dienstagmittag sorgte ein ungewöhnliches Fahrzeug für große Verwunderung auf den Straßen im Ennepe-Ruhr-Kreis und Wuppertal. Ein blauer Polizeipanzer war unterwegs und fuhr unter anderem auch durch ein Ennepetaler Wohngebiet in Rüggeberg. Die Anwohnerinnen und Anwohner des Gebiets können aber aufatmen: Der Wagen war nicht zu einem Einsatz unterwegs, der Grund für die Fahrt ist weitaus kurioser.

Der Panzer ist einer von zweien, die sich im Besitz der Polizei Wuppertal befinden. Normalerweise werden die Fahrzeuge unter anderem in Katastrophen-Fällen genutzt, erklärt eine Pressesprecherin der Polizei Wuppertal. Das ist hier jedoch nicht der Fall gewesen.

Die Kollegen der Polizei, die dieses Fahrzeug bedienen und fahren, nutzen die Fahrt über die Straßen in Schwelm und Ennepetal als notwendige Übungsstunden hinter dem Steuer dieses besonderen Geräts, heißt es aus der Pressestelle. Ein klares Ziel hatte der Fahrer des Wagens in dem Wohngebiet also nicht, sondern ist nur aus Übungszwecken durch die kleinen Straßen gefahren.

Ob und wann weitere solcher Übungsfahrten für die kommenden Wochen geplant sind, konnte nicht beantwortet werden. Fest steht: Die Anwohner können aufatmen, in Ennepetal ist keine Notlage ausgebrochen.

