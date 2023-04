Ennepetal: Das kleine Format – Kunst im Ladenlokal

Ennepetal. Das leerstehende Ladenlokal der ehemaligen Fortuna-Apotheke an der Voerder Straße in Ennepetal wird zum Schauplatz einer Kurzzeit-Ausstellung.

Mit einer Ausstellung füllen der Gevelsberger Robert Schiborr und die Schwelmerin Susanne Scheckermann ein leerstehendes Ladenlokal in Milspe wenigstens für kurze Zeit wieder mit Leben.

Am Sonntag, 16. April, stellen die beiden Künstler unter dem Titel „Das kleine Format“ etwa 60 Bilder in der ehemaligen Fortuna-Apotheke an der Voerder Straße 68 aus.

Alle Interessierten sind von 14 bis 17 Uhr herzlich eingeladen. „Es wird einen kleinen Snack, ein Glas Sekt und nette Gespräche geben – und natürlich die Gelegenheit, sich die Bilder anzuschauen“, so Robert Schiborr. Er zeigt vorwiegend farbig-leuchtende Porträts von Künstlern und Politikern auf Leinwand und Schallplatten, Susanne Scheckermann, für die es die erste Ausstellung ist, präsentiert Arbeiten mit Kreide auf Velourspapier sowie einige Aquarelle.

Initiiert hat die Ausstellung Hausverwalter Bodo Hölscher, der mit Susanne Scheckermann befreundet ist und sie animierte, ihre Werke einmal zu zeigen. Hölscher sprach auch Robert Schiborr an und brachte beide Künstler in Kontakt.

Die Bilder werden nach der Kurzzeit-Ausstellung für einige Tage im Ladenlokal verbleiben, so dass sie zumindest durch das Schaufenster noch bewundert werden können.

