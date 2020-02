Ennepetal: Naturfreibad nimmt Formen an

Auch wenn das gesamte Gelände derzeit noch ziemlich aufgewühlt ist, so lassen sich die Strukturen des neuen Naturfreibads in Ahlhausen schon recht gut erkennen. Das Herzstück, das große teichartig gestaltete Schwimmbecken, ist zu Testzwecken sogar schon mit Wasser befüllt.

„Damit wollen wir die Dichtigkeit der Folie und des Beckens prüfen“, erklärt „Platsch“-Leiter Volker Külpmann. 1240 Quadratmeter groß wird die Wasserfläche sein, der Randbereich zum Teil als Sandstrand gestaltet. Hier ist noch einiges zu tun, nicht zuletzt muss der Sand eingebracht werden. Fast fertig ist hingegen der Spielplatz neben dem Hallenbad im hinteren Bereich des „Platsch“-Areals – ungefähr da, wo früher das Kinderplanschbecken zu finden war. Auch die große Wellenrutsche ist bereits installiert und die Arbeiten am Landebecken liegen in den letzte Zügen. Für den „Matschspielplatz“ für Kinder sind die Geräte inzwischen geliefert, aber noch nicht aufgebaut.

Schon mit Kies und Sand in verschiedenen Körnungen befüllt ist ein Teil des ehemaligen Schwimmerbeckens. Dort befindet sich der ökologische Filter, in dem das Wasser aufbereitet wird. Es fehlt noch die Bepflanzung mit Schilf. Der übrige Teil des alten Beckens wird zum Beachvolleyballfeld, dieses muss aber erst noch angelegt werden. „Für die Geländemodellage befinden wir uns in letzten Gesprächen mit dem Gartenbauunternehmen“, berichtet Volker Külpmann. Neben dem Sandstrand werden die Liegewiesen gestaltet, die Bepflanzungen vorgenommen und die Zuwegungen angelegt.

„Der Hoch- und Betonbau ist so weit abgeschlossen“, erklärt der Badleiter. Noch im Gange ist der Rohrleitungsbau für das umlaufende Wassersystem. Aber auch außerhalb des „Platsch“ wird derzeit kräftig gebuddelt. Das Bad erhält nämlich im Zuge des Freibadumbaus einen Erdgas-Anschluss. Dazu verlegt die AVU in den kommenden Wochen – voraussichtlich bis Mitte Mai – in der Straße Hülsenbecke eine Gasleitung. Die Trasse ist etwa 550 Meter lang, davon werden laut AVU circa 420 Meter in eine vorhandene, stillgelegte Leitung gelegt. Nur der letzte Teilabschnitt Richtung Wilhelmshöher Straße werde in offener Bauweise verlegt.

Am Montag war ein 60-Tonnen-Kran am „Platsch“ im Einsatz. Er hievte die früheren Gastronomie-Container in eine Ecke des Freibads nahe dem Ennepe-Ufer. Sie sollen künftig als Lagerräume dienen. Die Gastronomie wird ganz neu gebaut. Dafür wurde ein Teil der bisherigen Umkleidekabinen beseitigt, so dass ein etwa 60 Quadratmeter großer Raum errichtet werden kann. „Es müssen jetzt die Wände gezogen werden, dann kann der Küchenbauer kommen“, sagt Volker Külpmann. Künftig wird es nur einen Unisex-Umkleide-Bereich geben, der Dusch- und Toilettenbereich bleibt aber wie bisher für Damen und Herren getrennt.

Insgesamt investiert die städtische Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG, die das „Platsch“ betreibt, etwa 3,5 Millionen Euro in den grundlegenden Umbau des Außengeländes. Im vergangenen Frühjahr hatten die Arbeiten begonnen, die Saison 2019 fiel daher aus. „Bisher sind wir sehr gut im Zeitplan“, betont der Badleiter. Der geplanten Eröffnung des neuen Naturfreibads zum Beginn der kommenden Freibadsaison steht also bisher nichts im Wege.