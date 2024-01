Verkehr Das steckt hinter dem Blaulicht-Einsatz in Ennepetal

Ennepetal Was steckte hinter dem Blaulicht-Einsatz auf der Hagener Straße in Ennepetal. Die Feuerwehr hat nun die Erklärung geliefert.

Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr in die Hagener Straße in Ennepetal alarmiert. Grund war eine Betriebsmittelspur auf der Fahrbahn.

Es wurden verkehrssichernde Maßnahmen seitens der Feuerwehr getroffen. Die Fahrbahn wurde anschließend von einer Fremdfirma gereinigt.

Der Einsatz endete um 09:55 Uhr.

