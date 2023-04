Ennepetal: Das steckt hinter Stadt- und Wirtschaftschronik

Ennepetal. Stadt Ennepetal präsentiert sich neben knapp 60 Partnern aus verschiedensten Bereichen in moderner Ausstellung.

Mit einer neuen Stadt- und Wirtschaftschronik präsentiert sich Ennepetal neben knapp 60 Partnerinnen und Partner aus den Bereichen Dienstleistung, Gastronomie, Gesundheit & Soziales, Handwerk sowie Industrie in einer modernen Ausstellung vor Ennepetaler Hauptstelle der Sparkasse an Ennepe und Ruhr. In diesem Service sieht Trend Media City Line als Dienstleister für professionelle Stadt- und Wirtschaftschroniken seine wichtigste Aufgabe: Die Geschichte der Stadt und der ansässigen Wirtschaft sollen mit den Bürgern der Kommune verbunden werden. Mit der Entscheidung zur Beteiligung an der Chronik und Darstellung ihrer Unternehmen und deren Geschichte stellen hiesige Firmeninhaberinnen und -inhaber die starke Identifikation mit ihrer Stadt heraus. Marc André Kosancic, Abteilungsleiter Privatkunden der Sparkasse an Ennepe und Ruhr, Hauptstelle Milspe, zeigt sich ausgesprochen zufrieden mit dem Ergebnis und der großen Beteiligung: „Die Stadt- und Wirtschaftschronik ist ein aussagekräftiger Spiegel der Stadt und gibt einen tollen Überblick über deren Entwicklung und Vielfalt. Hier finden alle Interessierten auf den Punkt zusammengefasste, wichtige Informationen.

Lesen Sie auch:

Schwelm: Grüne Meile bietet nun Cocktails

Gevelsberg: Eltern drängen auf Veränderungen in der Schulmensa

Garten-Bau in Schwelm: Traumjob für Felix Hochstrate (24)

Der Geschäftsbereich Trend Media City Line der Trend Service GmbH aktualisiert und modernisiert bereits bestehende Ausstellungen von Stadt- und Wirtschaftschroniken oder erstellt neue für Städte, Stadtteile und Gemeinden sowie Wirtschaftspartnerinnen und -partner deutschlandweit im Turnus von fünf Jahren.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

„Eine solche Chronik ist für eine moderne Stadt wichtig, denn Zukunft braucht Herkunft“, so Bürgermeisterin Imke Heymann, „ich bin dankbar, dass wir mit dem Vorplatz der Sparkasse einen sehr guten Standort gefunden haben und Trend Media City Line diese Informationen in einem so ansprechenden und zeitgemäßen Design umgesetzt hat.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm