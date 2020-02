Ein Rückblick auf die Gründung des Amtes Voerde, ein sehr persönlicher Bericht über das Reisen in der Nachkriegszeit am Beispiel des Reisedienstes Heringhaus sowie Ausführungen zur Geschichte der Kneipen in Voerde: Das sind die Schwerpunktthemen der neuen Ennepetaler Forschungen. Das Heft, das der Arbeitskreis Ennepetaler Stadtgeschichte herausgibt, ist ab sofort erhältlich.

Aus erster Hand kann die frühere Stadtarchivarin Ingrid Windmöller über den Reisedienst Heringhaus berichten. Sie ist die Tochter von Otto und Pauline Heringhaus, die sich in den 30er Jahren mit einem Busunternehmen selbstständig machten. Die Busse gibt es schon lange nicht mehr, doch mit dem Reisebüro an der Voerder Straße 61 ist Ingrid Windmöllers Neffe Michael in der dritten Generation in der Branche präsent. Ingrid Windmöller hatte selbst eine Zeit lang das damals ganz neu eröffnete Reisebüro an der Voerder Straße 28 geleitet. Später übernahm ihr Bruder Horst-Günther die Leitung.

Ingrid Windmöller schreibt, wie ihr Vater, der zuvor einen kleinen Rauchwarenladen betrieb ((im Pavillon an der Voerder Straße, in dem heute ein Nagelstudio beheimatet ist), 1935 seinen ersten Bus kaufte. Von Pannen, neuen Bussen, dem Verlust der Fahrzeuge im Zweiten Weltkrieg, dem Wiedereinstieg ins Reisegeschäft und vieles mehr schildert Windmöller. Nicht zuletzt berichtet sie vom „schönsten Reisebus Deutschlands“ den es in Ennepetal gab. So wurde das Gefährt, das Otto Heringhaus 1951 anschaffte, in der Presse tituliert. Der Bus erhielt übrigens den Namen „Ingrid“...

150 Jahre Amt und Kneipen im Blick

Hans Hermann Pöpsel befasst sich mit dem Thema „150 Jahre Amt Voerde“. Gegründet wurde das Ein-Gemeinde-Amt am 1. Oktober 1868. Zuvor hatte Voerde noch zum Amt Enneperstraße gehört. Nicht zuletzt hatten sich die Voerder beschwert, dass der damalige Amtmann in Westerbauer, später in Haspe residierte, und nicht in Voerde präsent war. Erst ab 1857 kam er zu einer regelmäßigen Sprechstunde. Als Voerde selbstständiges Amt wurde, wurde Carl Gutjahr als erster Amtmann eingesetzt. Nach ihm sind später die Gutjahr- und auch die Karlstraße benannt worden. 1937 wurde das Amt Voerde mit dem Amt Milspe zum Amt Milspe-Voerde zusammengelegt. Daraus entstand dann am 1. April 1949 die Stadt Ennepetal.

Die Kneipen in Voerde hat Karl-Heinz Giesick, der im Heft auch etwas über das Haus „An der Hütte“ in Altenvoerde schreibt, betrachtet. Von der 1793 gegründeten Jellinghäuser Kornbrennerei, an deren Stelle heute noch die Gastwirtschaft „Zur guten Quelle“ (Natorp) zu finden ist, über das „Hotel Zum Deutschen Kaiser“ (später „Deutsches Haus“) bis zum „Westfälischen Hof“ und dem Haus Grete reicht die Reihe der Kneipen, hinter deren Tresen er blickt und auch manche Anekdote zu Tage fördert.

Die Johanneskirche in Voerde erhält neue Glocken. Das nimmt ebenfalls Karl-Heinz Giesick zum Anlass, um sich mit der Geschichte von Kirchbau und Geläut zu befassen. Schon während des 30-jährigen Kriegs soll die Voerder Kirche nicht nur Glocken, sondern auch schon eine Uhr gehabt haben. Giesick schreibt von den Bronzegussglocken, die im Ersten Weltkrieg zu Rüstungszwecken eingeschmolzen worden waren. 1919 wurden sie durch Stahlglocken ersetzt, deren letztes Stündlein nun 100 Jahre später geschlagen hat.

Quadriga vom Brandenburger Tor

Weiteres Thema der neuen Ausgabe der Forschungen ist die Sammlung „Ennepetaler Spezialitäten“, die auf Initiative der drei Heimatvereine und des Heimatbundes unter Leitung von Dr. Hubert Köhler zusammengetragen wird. Einige Stücke werden aktuell in drei Vitrinen im Wartebereich von Bürgerbüro und Stadtbücherei im Ennepe City Center ausgestellt. Und Hans Hermann Pöpsel erinnert daran, wie 1814 die berühmte Quadriga vom Brandenburger Tor über die Chaussee zwischen Schwelm und Haspe transportiert wurde. Sie war 1806 von Napoleon abmontiert und nach Paris geschafft worden. Nach der Niederlage der Franzosen 1814 ließ General Blücher die Quadriga zurück nach Berlin bringen.