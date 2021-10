Ennepetal: Der schönste Collie der Welt kommt aus Oberbauer

Karla und Steffen Schubert mit ihrer preisgekrönten Collie-Dame „Connydream Magic of Harmony“, genannt „Molly“. Die Hündin der Züchter aus Oberbauer wurde bei der World Dog Show 2021 in Brünn zum Weltsieger in seiner Rasse gekürt.

Ennepetal. Der schönste Collie der Welt kommt aus Ennepetal. Hundedame „Molly“ von Karla und Steffen Schubert wurde bei der World Dog Show in Brünn gekürt.

Besuch bei den Schuberts in Oberbauer: Kaum hat Steffen Schubert das Törchen zum Garten geöffnet, steht da ein Hund. Er bellt nicht und springt den Gast auch nicht zur Begrüßung an. Ja, mit einer würdevollen Gelassenheit begleitet er Herrchen und Gast über einen regennassen Rasen ins gemütlich warme Gartenhaus. Der Hund ist eine Hündin, aber was für eine. In Brünn (Tschechien) wurde die Collie-Dame in ihrer Rasse zur Weltsiegerin gekürt. Das war bei der World Dog Show, die vom 30. September bis zum 3. Oktober Hundefans faszinierte.

Die Hündin aus Ennepetal trägt den Namen „Connydream Magic of Harmony“. Der verrät schon alles: die harmonischen Körperproportionen, die kraftvolle Ausstrahlung und das gewisse Etwas, all das betörte und überzeugte die internationalen Preisrichter. Connydream Magic of Harmony heißt bürgerlich schlicht Molly, weil sie als junge Hündin etwas mehr unter dem Fell hatte, als Hundezüchter es sich eigentlich wünschen. Seit Anfang dieses Jahres ist Molly von ihren Besitzern und Beschützern Karla und Steffen Schubert auf Diät gesetzt. So ist Molly nicht mehr mollig, sondern ein Hündin mit Weltklasse in Schönheit und Verhalten.

Urlaubsreise mit dem Wohnwagen

Collie-Züchterin Karla Schubert war die treibende Kraft für die Welt-Hundeshow-Teilnahme. „Ich wollte einmal an der internationalen Veranstaltung teilnehmen.” Ein Herzenswunsch. Connydream Magic of Harmony, die schon Erfahrungen mit Auftritten vor Preisrichtern hat, wurde angemeldet und angenommen. Das Ehepaar Schubert, die spätere Weltsiegerin und weitere Hunde aus der Zucht gingen auf Urlaubsreise mit dem Wohnwagen. Ziel war nach mehreren Stationen Brünn mit der Veranstaltung der „Federation Cynologique Internationale“. Es ist die Institution, die die Rassebeschreibung festlegt, die auf den Hund zutreffen. Sie erstellt unter anderem Zuchtrichtinien, die weltweit anerkannt sind.

In Brünn wollten knapp 100 Collies Weltsieger werden. Die vierjährige Molly aus Oberbauer ging mit Karla Schubert in den Wettbewerb. Zuvor jedoch wurde Molly noch einmal ordentlich und adrett gemacht, wie das Ehepaar erzählt. Karla und Steffen Schubert nahmen sich Mollys Pfötchen vor, säuberten sie penibel, beseitigten die Knoten aus dem Fell und kämmten das unaufgeregte Collie-Model. Dann sah Molly so aus, wie es sich wohl Preisrichter wünschen. Alles klar für den großen Auftritt vor internationalem Publikum.

Welthundeausstellung 2021 in Brünn Die Welthundeausstellung 2021 fand vom 29. September bis 3. Oktober in Brünn statt und wurde von der Tschechischen-Mährischen Kynologischen Union organisiert. Bei der Ausstellung auf dem Messegelände in Brünn wurden etwa 13.000 registrierte Hunde aller Rassen aus 53 Ländern den 125 Richtern aus aller Welt präsentiert.

Auch Karla Schubert hatte sich fein gemacht, wie alle, die ihre Lieblinge den Richtern vorführten. Viele Damen liefen in feinsten Kleidern mit ihren Lieblingen durch den Ring, Männer bekleidet in Anzügen und mit Krawatten. Elegant und sportlich zugleich in weißer Hose und dunkler Jacke durchlief Karla Schubert mit ihrem ansehnlichen Collie den Ring. Es ging um die Wurst, zumindest für die angstfreie Molly.

„Molly“ „Molly“ bei der Siegerehrung in Brünn. Die Hündin bestritt den Wettkampf ganz souverän. Zur Belohnung wurde die Diät ausgesetzt. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Die Preisrichter hatten schon vorher die Schönheit des Collies aus Ennepetal erkannt und auch den Körperbau ertastet, jetzt erlebten sie eine wahre Harmonie zwischen Hündin und Hundeführerin. Als die entscheidende Laufrunde durch den Ring endete und schließlich die Siegerehrung stattfand, stellte sich der französische Preisrichter vor dem Gespann aus Ennepetal auf: „Kazep…Weltsieger!”, verstand Karla Schubert und brach in Freudentränen aus. Herrliche Minuten. Nur Ehemann Steffen bekam das nicht mit. Er kümmerte sich gerade im Wohnwagen, der auf dem Messegelände abgestellt war, um die anderen mitgereisten Collies, die ebenso Lieblinge der Schuberts sind. Per Handy informierte Karla Schubert ihren Mann, der sofort herbei eilte und sich riesig mitfreute.

„Molly“ mit Karla Schubert und dem französischen Preisrichter Jean Paul Kerihuel, der die Ehrung vornahm. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Was passierte mit „Connydream Magic of Harmony“ alias Molly? Urkunde und Pokal erfreuten die Schuberts, aber ganz viele Leckereien gab es für den Weltsieger. „Wir haben an diesem tollen Tag die Diät aufgehoben”, erzählt Karla Schubert und lächelt dazu.

Seit 17 Jahren züchtet das Ehepaar Schubert Collies. Beim Besuch dieser Zeitung schwärmte es von der Rasse, die zu den Hütehunden zählt, aber heute richtige Familienhunde seien, treu und anhänglich. „Ein Collie braucht Familienanschluss”, ist die Erfahrung der Schuberts.

Im Schnitt zweimal im Jahr kommt im Hause Schubert Collie-Nachwuchs an. Dann haben Karla und Steffen alle Hände voll zu tun. „Einer von uns muss immer auf den Wurf achten, denn es kann leicht passieren, dass die Mutter ihre Kleinen unabsichtlich erdrückt. Ein Collie-Baby ist so klein, hat Platz in der Hand eines Menschen!“ erklärt Karla Schubert. Die 24-Stunden-Betreuung sei viel Arbeit – „aber eine schöne”, wie sie und ihr Mann Steffen versichern. „Wir nehmen uns dann oft Urlaub”, ergänzt der Hundezüchter. Der Collienachwuchs der Schuberts ist gefragt, nicht nur in Deutschland. Das Züchterehepaar pflegt Kontakt zu Colliefreuden über Facebook.

Und warum eigentlich heißt die Zucht Connydream-Collies? Zur Erinnerung an Conny. Sie war die erste Collie-Hündin der Schuberts.

