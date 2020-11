Ennepetal: „Die Gärtnerin“ ist neu an der Lindenstraße

Es war im September, als Karl-Heinz Meding sein „Blumenhaus“ nach Jahrzehnten abschloss. Nun blüht und grünt es wieder in dem schönen Fachwerkhaus an der Lindenstraße 56 in Voerde. Jeannette Born (46), die mit ihrer Familie in Oberbauer wohnt, hat sich ihren Wunsch erfüllt und sich selbstständig gemacht.

In dem gemütlichen Häuschen bietet sie auf 40 qm alles aus der Floristik an. Pflanzen, Stauden und Gehölze präsentiert sie in einem Gartenanteil. Jeannette Born ist gelernte Gärtnerin und so lag es nahe, dass sie ihr Geschäft „Die Gärtnerin“ nennt.

Accessoires für die Wohnung

Auch Accessoires für die Wohnung sind im Lädchen zu finden. Gärtnerarbeiten führt sie nicht aus. „Aber ich berate gern“, sagt sie, die beruflich in einer Stauden-Gärtnerei in Wuppertal tätig war. Seit drei Jahren habe sie den Wunsch, sich selbstständig zu machen. „Ich suchte immer nach außergewöhnlichen Räumlichkeiten. Jetzt habe ich sie gefunden.“

Zu den ersten Gratulanten am Eröffnungstag zählte übrigens das Ehepaar Meding.

Geöffnet ist das Blumengeschäft vorerst von mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr.

