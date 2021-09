Ennepetal: Die Türen zur Unterwelt öffnen sich

Ennepetal. Am 19. September, dem Tag des Geotops, werden Interessierten in Ennepetal spannende Einblicke in sonst verschlossene Höhlen geboten.

Sonst sind die Türen fest verschlossen, streifen nur die Forscher des Arbeitskreises Kluterthöhle (AKKH) durch die dunklen Gänge – doch am „Tag des Geotops“ am Sonntag, 19. September, bietet sich auch anderen Interessierten die Möglichkeit, die Bismarck- und die Russenhöhle sowie den Russenbunker zu besichtigen. Zusätzlich bietet die Kluterthöhle und Freizeit GmbH an diesem Tag die „Erste Einfahrt“ und die „Fossilienreise“ in der Kluterthöhle an.

Die Führungen durch die Russenhöhle und den -bunker sowie die Bismarckhöhle sind Teil eines etwa vier- bis fünfstündigen Streifzugs über und durch den Klutertberg. AKKH-Vorsitzender Stefan Voigt wird zunächst eine geologische Einführung im Geopark-Infocenter im Haus Ennepetal geben und dann ein Stück über den Klutertberg führen. Dieser ist Teil des Karstwanderwegs, zu dem Voigt einen Wanderführer verfasst hat (wir berichteten).

Anschließend können die Teilnehmer in die drei Höhlen einsteigen, in denen zum Teil noch Einbauten aus dem Zweiten Weltkrieg erhalten sind. Damals waren sie als Luftschutzbunker genutzt worden. Stefan Voigt wird die Gruppe für die Höhlenführungen teilen: Wer Spaß hat, zu klettern und zu kriechen, kann die anspruchsvollere Führung mitmachen, die anderen können einfach durchgehen.

Die Tour beginnt um 12 Uhr am Geopark-Infocenter. Kosten: 25 Euro; Mindestalter: 12 Jahre; maximale Teilnehmerzahl: 24.

Erste Einfahrt und Fossilienreise

Am Tag des Geotops bietet die Kluterthöhle von 11.30 und 16 Uhr halbstündlich die Führung „Erste Einfahrt“ an (Dauer 45-60 Minuten). Um 16.30 Uhr startet zudem die „Fossilienreise“ (Dauer 60 -70 Minuten). Bei Online-Buchung werden unter Angabe des dort angegebenen Codes zwei Euro Rabatt auf die regulären Preise gewährt.

Info und Anmeldung für alle Führungen am Tag des Geotops unter www.kluterthoehle.de. Es gilt die 3G-Regel, Mund-/Nasenschutz ist Pflicht.

