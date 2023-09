Ennepetal: Diebestour endet für 19-Jährigen an der Kasse

Ennepetal. An der Kasse eines Geschäftes in Ennepetal endet die Diebestour eines 19-Jährigen. Was er erbeutet hat.

In einem Bekleidungsgeschäft in der Kölner Straße in Ennepetal kam es am Montag gegen 18.50 Uhr zu einem Diebstahl.

Ein 19-jähriger Viersener betrat das Geschäft und hielt sich über eine längere Zeit in der Sportabteilung auf. Dort packte er mehrere Sportschuhe in eine Tasche und verließ daraufhin das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Ladendetektiv konnte den Diebstahl beobachten und den Viersener nach der Kasse aufhalten. Es wurde Diebesgut in einer geringen vierstelligen Höhe aufgefunden.

