Ennepetal: Diese Ärztefreundschaft überbrückt Kontinente

Ennepetal. Der eine praktiziert in Ennepetal, der andere in Togo/Afrika. Aus einer Zufallsbegegnung vor 42 Jahren entstand eine besondere Freundschaft.

Es trafen sich zwei junge Ärzte mehr zufällig auf einem Flur des Bethesda-Krankenhauses in Wuppertal und hatten doch das Gleiche im Sinn: Sie wollten gerade Kolleginnen und Kollegen zu ihren Geburtstagen einladen. Die Begegnung mit Folgen geschah im Jahr 1980. Es stellte sich dabei heraus, dass beide Mediziner am selben Tag geboren wurden. Eine wunderbare Freundschaft begann.

Die beiden Ärzte, Dr. Koffi Kuzeawu aus dem afrikanischen Land Togo und Dr. Hans-Dieter Höppke aus Rüggeberg, der später 31 Jahre in Milspe als Hausarzt eine Praxis führte, freundeten sich an. Diese Freundschaft wurde immer enger und blieb bis heute.

Fast jedes Jahr in Deutschland

Der Mediziner aus Westafrika kommt fast jährlich nach Deutschland und besucht einen Kardiologenkongress. Dann wohnt er selbstverständlich bei Sabine und Hans-Dieter Höppke in Rüggeberg. Bei vielen Menschen im Höhendorf ist der Schwarzafrikaner unter seinem Vornamen Koffi bestens bekannt.

Vor einigen Tagen weilte er wieder bei den Höppkes, besuchte im Höhendorf auch liebgewordene Freunde und machte auch eine Stippvisite bei einer Herzsportgruppe des Vereins für Gesundheitssport Königsfeld, die sich wöchentlich in der Turnhalle Oberbauer fit hält.

Dr. Hans-Dieter Höppke, der die Gesundheitssportler bei ihrem Tun immer im ärztlichen Blick hat, hatte seinen Kollegen und Freund mitgebracht. „Hier ist Koffi, und er ist Arzt und auch Kardiologe!“ so stellte Dr. Höppke ihn vor.

Der hochgewachsene und schlanke 75-jährige reihte sich ein, machte mühelos alle vom Übungsleiter Rehabilitationssport Klaus Dopke geforderten Übungen locker mit und verabschiedete sich am Schluss der Übungsstunde mit einem herzlichen Aufwiedersehen und mit einem freundlichen Winken.

Dr. Koffi Kuzeawu spricht vier Sprachen: Deutsch, Englisch, die Landessprache Ewe und Französisch, die Amtssprache für die fast 8 Millionen Einwohner Togos ist.

Dr. Höppke war zweimal zu Besuch bei seinem Freund in Togo, besuchte auch andere afrikanische Länder. In Togos Hauptstadt Lomé, lernte er das Leben der Menschen kennen und die Praxis seines Freundes Dr. Koffi Kuzeawu, in der auch stationär behandelt wird.

Hans-Dieter Höppke sah im Lomè auch, wie Dr. Koffi Kuzeawu mit einem VW-Golf aus Rüggeberg zu seiner Praxis fuhr. Das Auto gehörte einst Gisela Dottschadis, die auch zum mittlerweile großen Ennepetaler Bekanntenkreis des Arztes aus Togo zählt. „Jetzt aber ist es verschrottet!“ weiß Hans-Dieter Höppke. Es diente als Praxis-Auto.

Vier Kinder hat Koffi Kuzeawu. Alle arbeiten in Europa, der Sohn als Neurologe in der Schweiz.

Dr. Höppke, der im Jahr 2014 in den Ruhestand ging, aber immer noch als Arzt gefragt ist, leitet in Ennepetal auch den DRK-Ortsverein. Er hat bei seinen Besuchen in Togo auch das Gesundheitssystem des Landes kennengelernt. „Es gibt dort eine reiche Oberschicht und im Gegensatz dazu eine sehr große Armut. Eine Krankenversicherung, wie bei uns in Deutschland, ist dort unbekannt!“ sagt er.

Doch habe er dort wunderbare Menschen kennengelernt, wie Koffi wohl auch in Rüggeberg. Dabei sorgte er dort vor vielen Jahren unfreiwillig für Aufsehen, als er, der Mann mit schwarzer Hautfarbe, mit dem kleinen Höppke-Sohn Christoph an der Hand durchs Dorf spazierte. Die Höppkes erhielten aufgeregt Anrufe. „Was ist bei bei Euch los? fragten Rüggeberger besorgt. Dr. Hans-Dieter Höppke erzählt diese Begebenheit heute schmunzelnd. „Seit Jahren bekommt mein Freund Einladungen, wenn er hier zu Besuch ist. Viele schätzen ihn und er gehört zu Rüggeberg. Und für unseren Sohn ist Koffi in den vielen Jahren zu einer Vater-Figur geworden!“

