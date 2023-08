Ennepetal: Diese Gebiete sollen bald Glasfaser bekommen

Ennepetal. Der Ennepe-Ruhr-Kreis plant die nächste Stufe beim Breitbandausbau. Welche Bereiche der Stadt Ennepetal mit Glasfaser versorgt werden sollen.

In Ennepetal wird es auch nach Abschluss des derzeit noch laufenden Breitbandausbaus Bereiche geben, in denen eine Downloadbandbreite von weniger als 100 MBit/s erreicht wird. Das heißt, dass dort von wirklich schnellem Internet nicht die Rede sein kann. Die betreffenden Adressen, die zumeist in Außenbereichen oder am Rande dicht besiedelter Ortslagen liegen, sollen nun in einer weiteren Ausbaustufe mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden. Die Stadt wird daher einen Kooperationsvertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis schließen, um Fördermittel des Bundes beantragen zu können.

Schon 2016 hatte der Bund ein Förderprogramm zur Unterstützung des Breitbandausbaus in Deutschland aufgelegt. Dort, wo aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit nicht von privaten Unternehmen ausgebaut wird, soll der Ausbau mit Hilfe von Fördermitteln ermöglicht werden. Bund und Land sowie mit einem geringeren Anteil auch die Kommunen schließen damit die sogenannte „Wirtschaftlichkeitslücke“ – vereinfacht gesagt: Sie übernehmen den Betrag, den ein beauftragtes Unternehmen nicht im Zuge der Vermarktung der Anschlüsse nicht refinanzieren kann. Der EN-Kreis hatte bereits 2017 mit den kreisangehörigen Kommunen einen Vertrag abgeschlossen, um den flächendeckenden Breitbandausbau voranzutreiben. Im Zuge des sogenannten „Weiße-Flecken“-Programms wurde Glasfaser in den Bereichen verlegt, in denen bis dato Bandbreiten von unter 30 MBit/s erreicht wurden, also digitale Steinzeit herrschte. Dieser Ausbau läuft in Ennepetal immer noch, soll aber nach Auskunft des Breitbandbeauftragten des Kreises, Ulrich Schilling voraussichtlich Mitte 2024 abgeschlossen sein.

Gespräche über eigenwirtschaftlichen Ausbau Aktuell befindet sich die Stadt Ennepetal auch in Gesprächen mit mehreren Unternehmen, die Interesse an einem eigenwirtschaftlichen Breitband-Ausbau bekundet haben. Das Unternehmen PlusNet (EnBW-Tochter), das derzeit das Gewerbegebiet Oelkinghausen erschließt, könnte demnach auch den gesamten Büttenberg mit Glasfaser ausbauen. Die Firma GigaNetz, die derzeit in Breckerfeld aktiv ist, hat laut Stadtverwaltung ebenfalls Ausbauinteresse in Ennepetal. Besonders aussichtsreich, so die Stadt, seien derzeit die Gespräche mit der Firma Westconnect, einem Tochterunternehmen der Eon AG. Das Unternehmen sei bereit, die Glasfaserleitungen in größerer Tiefe und nicht – wie von anderen Unternehmen aus Kostengründen bevorzugt – oberflächennah zu verlegen. Zudem lege Westconnect Glasfaser nach Genehmigung durch den Eigentümer auch aufs Grundstück, ohne daran den Abschluss eines Datenvertrags zu knüpfen, erklärt der EN-Breitbandbeauftrage Ulrich Schilling. Gespräche über einen eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau mit dem Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) hatte die Stadt beendet, weil UGG nur zur mindertiefen Verlegung der Leitungen bereit war.

Im nächsten Schritt geht es nun um das „Hellgraue Flecken“-Programm. Dabei werden im Rahmen des Förderprogramms möglichst alle Bereiche mit Glasfaseranschlüssen (erreichen 1000 MBit/s und mehr) versorgt, in denen bisher nicht mehr als 100 MBit/s beim Download erreicht werden. Das betrifft in Ennepetal etwa 960 Adressen, laut Ulrich Schilling insbesondere in folgenden Bereichen: Randgebiete von Büttenberg, Homberge, Voerde-Nord, Oberbauer, Hasperbach und Altenvoerde sowie Bülbringen, Deterberg, Heilenbecker Tal, Ebinghausen, Schlagbaum, Klinik Königsfeld, Herminghausen, Erloh und einige kleinere Bauernschaften. „Wir haben als Ennepe-Ruhr-Kreis für die hellgrauen Flecken bereits einen Förderantrag gestellt“, erklärt Ulrich Schilling. Die Bewilligung sei im Dezember 2022 erfolgt. Um die entsprechenden Mittel für Ennepetal erhalten zu können, muss die Stadt nun erneut einen Kooperationsvertrag mit dem Kreis schließen.

Eigenanteil der Stadt kann sich noch verringern

Die Wirtschaftlichkeitslücke für den Ennepe-Ruhr-Kreis beläuft sich laut Förderbescheid auf 182 Millionen Euro. 50 Prozent davon trägt der Bund, 40 Prozent das Land und 10 Prozent die jeweilige Kommune (sollte sich die Kommune in der Haushaltssicherung befinden oder durch den Eigenanteil in finanzielle Schwierigkeiten geraten, kann dieser auch erlassen werden. Für Ennepetal, das sich nicht mehr in einem Haushaltssicherungskonzept befindet, beträgt der Eigenanteil nach aktueller Kalkulation 1,15 Millionen Euro (bei einer Gesamtsumme von 11,5 Millionen Euro). Der Betrag könnte sich noch verringern, sofern einige der betreffenden Adressen durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau (der Vorrang vor dem geförderten Ausbau hat) erreicht werden.

„Die europaweite Ausschreibung ist am 15. August veröffentlicht worden“, berichtet Ulrich Schilling. Mit der Submission sei im günstigsten Fall für Februar oder März 2024 zu rechnen, anschließend können dann die Auftragsvergabe erfolgen. Die Verlegung der Glasfaserleitungen werde seiner Einschätzung nach drei bis vier Jahre, also bis 2027 oder 2028, dauern. „Wann welcher Bereich an der Reihe ist, lässt sich momentan noch nicht sagen“, so Ulrich Schilling. Sobald eine Adresse ans Netz angeschlossen sei, könne dieser Anschluss aber direkt in Betrieb genommen werden.

