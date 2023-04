Ennepetal: Diese Haustür war zu sicher – Einbrecher gibt auf

Ein Kripo-Beamter bei der Spurensicherung (Archivfoto). In Enneptal wurde ein Einfamilienhaus zum Tatort – mit überraschendem Ausgang.

Ennepetal. Ein Einfamilienhaus im Neuenloher Weg wurde zum Tatort. Womit er es dann zu tun bekam, damit hatte der Täter nicht gerechnet.

Am Freitag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13.05 Uhr versuchten unbekannte Täter sich durch Hebeln der Hauseingangstür Zugang zu einem Einfamilienhaus im Neuenloher Weg in Ennepetal zu verschaffen.

Da dieses misslang flüchteten der oder die Täter ohne Beute in unbekannter Richtung.

